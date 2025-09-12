МИД Финляндии вызвал российского посла из-за дронов, упавших в Польше

МИД Финляндии вызовет российского посла из-за инцидента с дронами в Польше. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle со ссылкой на официальные источники в ведомстве.
«Министерство иностранных дел Финляндии вызовет посла России» — пишет Yle. Инцидент произошел 10 сентября. Власти Польши заявили о том, что в небе над страной были сбиты дроны, представлявшие потенциальную угрозу. Речь идет более чем о десяти беспилотниках, которые якобы имели российское происхождение. Однако польская сторона не предоставила никаких доказательств, подтверждающих эти заявления.
Российская сторона отвергла обвинения в причастности к инциденту. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что польские власти не предоставили никаких доказательств российского происхождения сбитых дронов. Более того, он отметил, что БПЛА прилетели в страну со стороны Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал официальных запросов от польского руководства относительно происшествия и подчеркнул, что обвинения в адрес России выдвигаются без предоставления аргументации.
В Минобороны России сообщили, что в ночь на 10 сентября действительно проводился массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Цели на территории Польши не планировались. Российские военные выразили готовность провести консультации с польскими коллегами для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
