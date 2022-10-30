Полицейские задержали екатеринбуржца, незаконно продававшего топливо на трассе М5 «Урал». Фото

31 октября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Свердловские полицейские изъяли у мужчины около 1,3 тысячи литров дизельного топлива Свердловские полицейские задержали 37-летнего екатеринбуржца, который незаконно продавал дизельное топливо на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России «Сысертский». «На 166 километре трассы М5 „Урал“ 37-летний житель Екатеринбурга организовал реализацию топлива без регистрации в налоговом органе. При проверке в данной торговой точке у продавца отсутствовали необходимые документы, подтверждающие легальность продажи», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ходе проверки полицейские изъяли у мужчины около 1,3 тысячи литров дизельного топлива. Силовики составили на екатеринбуржца административный протокол по статье об организации предпринимательской деятельности без государственной лицензии. Ранее URA.RU сообщало, что оперативники УФСБ по Свердловской области поймали бывшего полицейского из Нижних Серег, в отношении которого возбудили уголовное дело за незаконную вырубку сотен деревьев. По предварительной информации, мужчина своими действиями нанес ущерб лесничеству в 2,7 млн рублей. Фото: МО МВД России «Сысертский» Фото: МО МВД России «Сысертский» Фото: МО МВД России «Сысертский» Фото: МО МВД России «Сысертский»

Свердловские полицейские задержали 37-летнего екатеринбуржца, который незаконно продавал дизельное топливо на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России «Сысертский». «На 166 километре трассы М5 „Урал“ 37-летний житель Екатеринбурга организовал реализацию топлива без регистрации в налоговом органе. При проверке в данной торговой точке у продавца отсутствовали необходимые документы, подтверждающие легальность продажи», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ходе проверки полицейские изъяли у мужчины около 1,3 тысячи литров дизельного топлива. Силовики составили на екатеринбуржца административный протокол по статье об организации предпринимательской деятельности без государственной лицензии. Ранее URA.RU сообщало, что оперативники УФСБ по Свердловской области поймали бывшего полицейского из Нижних Серег, в отношении которого возбудили уголовное дело за незаконную вырубку сотен деревьев. По предварительной информации, мужчина своими действиями нанес ущерб лесничеству в 2,7 млн рублей.