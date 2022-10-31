Суд наказал свердловчанку, избившую ребенка на детской площадке

Женщина должна будет выплатить более 800 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский областной суд утвердил взыскание более 800 тысяч рублей с жительницы Свердловской области, которая избила мальчика на детской площадке, чем вызвала головную боль и породив фобии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«В пользу мальчика в лице его мамы была взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Также были взысканы расходы на лечение — 804 рубля, на оплату услуг представителя — 22 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе. В качестве моральной компенсации маме мальчика решено выплатить четыре тысячи.

Свердловский областной суд оставил данное решение без изменения, скорректировав только сумму выплаты за моральный вред. В июне 2021 года женщина подошла к ребенку, качавшемуся на качелях на детской площадке, посчитала его участником драки и несколько раз ударила по голове и лицу. После этого мальчика пришлось лечить. Он стал жаловаться на страх перед женщинами в голубых платьях, похожих на то, что носила напавшая женщина.

Ранее URA.RU сообщало о свердловчанке, которая протащила ребенка по лестнице школы якобы за плохое поведение и непослушание. После происшествия мальчик долго не мог избавиться от испуга.