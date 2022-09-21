21 сентября 2022

В школе Екатеринбурга женщина напала на школьника, протащив его по лестнице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, школа, школьники, кабинет истории
Инцидент произошел в школе №98 Фото:

Преподавательница из школы №98 в Екатеринбурге протащила ребенка по лестнице за плохое поведение и непослушание, сообщила мать школьника журналистам. Директор учебного заведения в разговоре с URA.RU подчеркнула, что учитель не причастен к инциденту, а таскал ребенка один из родителей.

«На записи прекрасно видно, что мой сын ничего не сделал. А эта женщина просто на него напала. Ребенок получил сильнейший стресс, испуг, у него остались синяки. Нападавшая послала меня куда подальше», — приводит портал Е1 слова екатеринбурженки.

Она отметила, что ученика таким образом пытались привести к директору. По словам матери, у школьника остались синяки от ударов лицом и ногами об ступеньки. Мальчик после происшествия не может избавиться от испуга, уверена екатеринбурженка.

Директор школы Галина Городецкая в разговоре с URA.RU частично опровергла информацию. «Это был не учитель, это один из родителей. Учителя у нас никого не таскают. Этот вопрос разбирается на совете по профилактике», — сообщила Городецкая. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там обещали уточнить информацию. Связаться с представителем управления образования Екатеринбурга на момент публикации не удалось.

Ранее URA.RU сообщало об учительнице, которая ударила школьника в школе Березовского. После этого ее не стали отстранять от работы, однако разбирательства инцидента продолжились.

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Преподавательница из школы №98 в Екатеринбурге протащила ребенка по лестнице за плохое поведение и непослушание, сообщила мать школьника журналистам. Директор учебного заведения в разговоре с URA.RU подчеркнула, что учитель не причастен к инциденту, а таскал ребенка один из родителей. «На записи прекрасно видно, что мой сын ничего не сделал. А эта женщина просто на него напала. Ребенок получил сильнейший стресс, испуг, у него остались синяки. Нападавшая послала меня куда подальше», — приводит портал Е1 слова екатеринбурженки. Она отметила, что ученика таким образом пытались привести к директору. По словам матери, у школьника остались синяки от ударов лицом и ногами об ступеньки. Мальчик после происшествия не может избавиться от испуга, уверена екатеринбурженка. Директор школы Галина Городецкая в разговоре с URA.RU частично опровергла информацию. «Это был не учитель, это один из родителей. Учителя у нас никого не таскают. Этот вопрос разбирается на совете по профилактике», — сообщила Городецкая. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там обещали уточнить информацию. Связаться с представителем управления образования Екатеринбурга на момент публикации не удалось. Ранее URA.RU сообщало об учительнице, которая ударила школьника в школе Березовского. После этого ее не стали отстранять от работы, однако разбирательства инцидента продолжились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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