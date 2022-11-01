Рейс из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Египет задержали на восемь часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно задержали рейс авиакомпании «России» на восемь часов, вылетающий в Хургаду (Египет). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Рейс в Хургаду задержали на 8 часов, сейчас в авиакомпании сообщили, что идет подготовка самолета. Точную причину задержки рейса не назвали», — рассказал читатель.

Рейс был запланирован на 1 ноября в 22:45, однако позднее его перенесли на 2 ноября в 6:05. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Турцию и Египет. Полеты в Хургаду стартуют с 1 ноября (по вторникам и субботам).