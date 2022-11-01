01 ноября 2022

В Екатеринбурге экстренно задержали рейс в Египет на восемь часов. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
Рейс из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Египет задержали на восемь часов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно задержали рейс авиакомпании «России» на восемь часов, вылетающий в Хургаду (Египет). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Рейс в Хургаду задержали на 8 часов, сейчас в авиакомпании сообщили, что идет подготовка самолета. Точную причину задержки рейса не назвали», — рассказал читатель.

Рейс был запланирован на 1 ноября в 22:45, однако позднее его перенесли на 2 ноября в 6:05. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Турцию и Египет. Полеты в Хургаду стартуют с 1 ноября (по вторникам и субботам).

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно задержали рейс авиакомпании «России» на восемь часов, вылетающий в Хургаду (Египет). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Рейс в Хургаду задержали на 8 часов, сейчас в авиакомпании сообщили, что идет подготовка самолета. Точную причину задержки рейса не назвали», — рассказал читатель. Рейс был запланирован на 1 ноября в 22:45, однако позднее его перенесли на 2 ноября в 6:05. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Турцию и Египет. Полеты в Хургаду стартуют с 1 ноября (по вторникам и субботам).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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