03 ноября 2022

Власти ХМАО утвердили стратегию развития округа на 30 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Ханты-Мансийск, дом правительства хмао
Обновленная стратегия утверждена на заседании правительства ХМАО Фото:

Правительство Югры утвердило стратегию социально-экономического развития округа с ориентирами до 2050 года на заседании. Об этом сообщается на официальном сайте властей ХМАО.

«При разработке обновленной стратегии учитывался принцип преемственности приоритетов развития автономного округа, уже заложенных в стратегическом документе и реализующихся», — отметила на заседании губернатор ХМАО Наталья Комарова. Актуализировать действующую стратегию потребовалось для адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям и в связи с приведением в соответствие с решениями правительства РФ и президента России Владимира Путина, отметила губернатор.

В стратегии особое внимание уделяется формированию новой инфраструктуры и научно-образовательной системы. Также среди важных ориентиров отмечено развитие технологий для сбережения здоровья жителей.

Ранее URA.RU писало, что ежегодный отчет губернатора Югры Натальи Комаровой утвержден на заседании правительства. В 2022 году автономный округ сохранил позицию в десятке лидеров среди регионов страны по уровню доходов населения и оплате труда работников.

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Правительство Югры утвердило стратегию социально-экономического развития округа с ориентирами до 2050 года на заседании. Об этом сообщается на официальном сайте властей ХМАО. «При разработке обновленной стратегии учитывался принцип преемственности приоритетов развития автономного округа, уже заложенных в стратегическом документе и реализующихся», — отметила на заседании губернатор ХМАО Наталья Комарова. Актуализировать действующую стратегию потребовалось для адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям и в связи с приведением в соответствие с решениями правительства РФ и президента России Владимира Путина, отметила губернатор. В стратегии особое внимание уделяется формированию новой инфраструктуры и научно-образовательной системы. Также среди важных ориентиров отмечено развитие технологий для сбережения здоровья жителей. Ранее URA.RU писало, что ежегодный отчет губернатора Югры Натальи Комаровой утвержден на заседании правительства. В 2022 году автономный округ сохранил позицию в десятке лидеров среди регионов страны по уровню доходов населения и оплате труда работников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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