Власти ХМАО утвердили стратегию развития округа на 30 лет

04 ноября 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Обновленная стратегия утверждена на заседании правительства ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU Правительство Югры утвердило стратегию социально-экономического развития округа с ориентирами до 2050 года на заседании. Об этом сообщается на официальном сайте властей ХМАО. «При разработке обновленной стратегии учитывался принцип преемственности приоритетов развития автономного округа, уже заложенных в стратегическом документе и реализующихся», — отметила на заседании губернатор ХМАО Наталья Комарова. Актуализировать действующую стратегию потребовалось для адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям и в связи с приведением в соответствие с решениями правительства РФ и президента России Владимира Путина, отметила губернатор. В стратегии особое внимание уделяется формированию новой инфраструктуры и научно-образовательной системы. Также среди важных ориентиров отмечено развитие технологий для сбережения здоровья жителей. Ранее URA.RU писало, что ежегодный отчет губернатора Югры Натальи Комаровой утвержден на заседании правительства. В 2022 году автономный округ сохранил позицию в десятке лидеров среди регионов страны по уровню доходов населения и оплате труда работников.

Правительство Югры утвердило стратегию социально-экономического развития округа с ориентирами до 2050 года на заседании. Об этом сообщается на официальном сайте властей ХМАО. «При разработке обновленной стратегии учитывался принцип преемственности приоритетов развития автономного округа, уже заложенных в стратегическом документе и реализующихся», — отметила на заседании губернатор ХМАО Наталья Комарова. Актуализировать действующую стратегию потребовалось для адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям и в связи с приведением в соответствие с решениями правительства РФ и президента России Владимира Путина, отметила губернатор. В стратегии особое внимание уделяется формированию новой инфраструктуры и научно-образовательной системы. Также среди важных ориентиров отмечено развитие технологий для сбережения здоровья жителей. Ранее URA.RU писало, что ежегодный отчет губернатора Югры Натальи Комаровой утвержден на заседании правительства. В 2022 году автономный округ сохранил позицию в десятке лидеров среди регионов страны по уровню доходов населения и оплате труда работников.