Буддистский лама приедет с бронзовым подарком к екатеринбургским юристам и прокурорам

Настоятель буддийского монастыря вручит Уральскому государственному юридическому университету бронзовый бюст Екатерины Второй

УрГЮУ получит бюст Екатерины Второй в качестве знака дружбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители трех вузов Республики Бурятии и настоятель буддийского монастыря Легцок Дарижапов вручат Уральскому государственному юридическому университету (УрГЮУ) бронзовый бюст императрицы Екатерины Великой. Торжественное мероприятие пройдет 11 ноября в рамках университетского марафона бурятской культуры. Об этом сообщает пресс-служба уральского вуза.

«Екатерина Великая в свое время учредила институт Пандито Хамбо Лам — глав буддистов России и объявила свободу вероисповедания. Екатерина Великая почитается российскими буддистами как воплощение Белой Тары. Даруемый бюст — это авторская копия алтарного бюста, хранящегося в Анинском дацане (буддийский монастырь — прим. ред.)», — рассказали представители университета.

Подарочный бронзовый бюст Екатерины II создали автор питерского памятника«Чижыку-Пыжику» Вячеслав Бухаев и скульптор Матвей Макушкин за счет средств ректоров трех высших учебных заведений Бурятии. Аналогичная скульптура хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

«Бюст Екатерины будет символизировать неразрывную связь УрГЮУ с Байкальским регионом — университет учрежден 105 лет назад в Иркутске, традиционно готовит юристов для Республики Бурятия, а также станет знаком дружбы между высшими учебными заведениями», — заявили в УрГЮУ.