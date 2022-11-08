В Свердловской области впервые объявили траур по погибшим военным

В Североуральском ГО Свердловской области объявлены дни скорби из-за гибели военных

С тремя погибшими свердловчанами простятся с 9 по 11 ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дни скорби объявлены в Североуральском городском округе (Свердловская область) из-за гибели трех местных жителей, участвовавших в спецоперации на Украине. Об этом объявила администрация муниципалитета. Это первый для региона случай, когда власти объявили траур по погибшим военным.

«9, 10 и 11 ноября объявляются днями скорби в связи с гибелью наших земляков Кирилла Малафеева, Михаила Хуснутдинова, Максима Бражникова, которые исполняли свой воинский долг в ходе специальной военной операции. От имени всех жителей городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибших защитников родины», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

Власти отметили, что на указанные даты в округе отменены все развлекательные мероприятия. Планируется, что с 9 по 11 ноября местные жители поочередно простятся с Хуснутдиновым, Бражниковым и Малафеевым.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от агрессии ВСУ. 21 сентября в стране объявили частичную мобилизацию, она завершилась 28 октября. В общей сложности на службу призвали около 300 тысяч резервистов.