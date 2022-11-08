В Екатеринбурге до конца недели ожидается плюсовая температура

Синоптики прогнозируют повышение температуры до плюсовой всю оставшуюся неделю. Об этом сообщает портал гидрометцентра России.
«В ближайшие дни жителей Екатеринбурга ожидает повышение температуры от +2 до +4 градусов днем. Ночью температура будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов, временами возможны осадки», — сообщают синоптики.
Небольшое потепление продлится со среды и до конца недели. Это поспособствует таянию гололеда на улицах города.
Ранее URA.RU сообщало об обращении екатеринбургских автоинспекторов к водителям и пешеходам города. Ведомство предупредило об опасности гололеда и резкой смене погодных и дорожных условий, а также рекомендовало соблюдать ПДД пешеходам и автолюбителям.
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