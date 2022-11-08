08 ноября 2022

В Екатеринбурге до конца недели ожидается плюсовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, слякоть, лужи, потепление, зима
Остаток недели порадует горожан плюсовой температурой Фото:

Синоптики прогнозируют повышение температуры до плюсовой всю оставшуюся неделю. Об этом сообщает портал гидрометцентра России.

«В ближайшие дни жителей Екатеринбурга ожидает повышение температуры от +2 до +4 градусов днем. Ночью температура будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов, временами возможны осадки», — сообщают синоптики.

Небольшое потепление продлится со среды и до конца недели. Это поспособствует таянию гололеда на улицах города.

Ранее URA.RU сообщало об обращении екатеринбургских автоинспекторов к водителям и пешеходам города. Ведомство предупредило об опасности гололеда и резкой смене погодных и дорожных условий, а также рекомендовало соблюдать ПДД пешеходам и автолюбителям.

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Синоптики прогнозируют повышение температуры до плюсовой всю оставшуюся неделю. Об этом сообщает портал гидрометцентра России. «В ближайшие дни жителей Екатеринбурга ожидает повышение температуры от +2 до +4 градусов днем. Ночью температура будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов, временами возможны осадки», — сообщают синоптики. Небольшое потепление продлится со среды и до конца недели. Это поспособствует таянию гололеда на улицах города. Ранее URA.RU сообщало об обращении екатеринбургских автоинспекторов к водителям и пешеходам города. Ведомство предупредило об опасности гололеда и резкой смене погодных и дорожных условий, а также рекомендовало соблюдать ПДД пешеходам и автолюбителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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