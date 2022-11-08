В Екатеринбурге до конца недели ожидается плюсовая температура

09 ноября 2022 в 04:21 Размер текста - 17 +

Остаток недели порадует горожан плюсовой температурой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики прогнозируют повышение температуры до плюсовой всю оставшуюся неделю. Об этом сообщает портал гидрометцентра России. «В ближайшие дни жителей Екатеринбурга ожидает повышение температуры от +2 до +4 градусов днем. Ночью температура будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов, временами возможны осадки», — сообщают синоптики. Небольшое потепление продлится со среды и до конца недели. Это поспособствует таянию гололеда на улицах города. Ранее URA.RU сообщало об обращении екатеринбургских автоинспекторов к водителям и пешеходам города. Ведомство предупредило об опасности гололеда и резкой смене погодных и дорожных условий, а также рекомендовало соблюдать ПДД пешеходам и автолюбителям.

Синоптики прогнозируют повышение температуры до плюсовой всю оставшуюся неделю. Об этом сообщает портал гидрометцентра России. «В ближайшие дни жителей Екатеринбурга ожидает повышение температуры от +2 до +4 градусов днем. Ночью температура будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов, временами возможны осадки», — сообщают синоптики. Небольшое потепление продлится со среды и до конца недели. Это поспособствует таянию гололеда на улицах города. Ранее URA.RU сообщало об обращении екатеринбургских автоинспекторов к водителям и пешеходам города. Ведомство предупредило об опасности гололеда и резкой смене погодных и дорожных условий, а также рекомендовало соблюдать ПДД пешеходам и автолюбителям.