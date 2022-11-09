09 ноября 2022

В Челябинске предлагают готовый БДСМ-бизнес. Фото

В Челябинске продают готовый БДСМ-бизнес
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечеринка Blue Velvet. Екатеринбург, бдсм, blue velvet, блю вельвет
С идеями для продвижения хозяйка заведения готова помочь (фото из архива) Фото:

В Челябинске выставили на продажу готовый бизнес — оформление для БДСМ-квартиры. Объявление появилось на популярном сайте объявлений.

«Это уникальный бизнес 2в1: у вас будет и фотостудия, и квартира. Цена — 130 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте Avito.

«Друзья, наша студия закрыта и больше не работает. Продается все как готовый бизнес!» — пишет хозяйка заведения на своей странице во «ВКонтакте».

При этом в стоимость входит только оборудование, девайсы и аккаунты в социальных сетях. Помещение придется искать самостоятельно. Но женщина уверяет, что это и есть плюс — можно добавить новизны, а с идеями она готова помочь.

Ранее эта же квартира круглосуточно сдавалась в аренду. Гостям обещали полную конфиденциальность и возможность взять девайсы за отдельную плату.

Фото:
Фото:
Фото:

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинске выставили на продажу готовый бизнес — оформление для БДСМ-квартиры. Объявление появилось на популярном сайте объявлений. «Это уникальный бизнес 2в1: у вас будет и фотостудия, и квартира. Цена — 130 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте Avito. «Друзья, наша студия закрыта и больше не работает. Продается все как готовый бизнес!» — пишет хозяйка заведения на своей странице во «ВКонтакте». При этом в стоимость входит только оборудование, девайсы и аккаунты в социальных сетях. Помещение придется искать самостоятельно. Но женщина уверяет, что это и есть плюс — можно добавить новизны, а с идеями она готова помочь. Ранее эта же квартира круглосуточно сдавалась в аренду. Гостям обещали полную конфиденциальность и возможность взять девайсы за отдельную плату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...