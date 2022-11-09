В Челябинске предлагают готовый БДСМ-бизнес. Фото

В Челябинске продают готовый БДСМ-бизнес

10 ноября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

С идеями для продвижения хозяйка заведения готова помочь (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске выставили на продажу готовый бизнес — оформление для БДСМ-квартиры. Объявление появилось на популярном сайте объявлений. «Это уникальный бизнес 2в1: у вас будет и фотостудия, и квартира. Цена — 130 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте Avito. «Друзья, наша студия закрыта и больше не работает. Продается все как готовый бизнес!» — пишет хозяйка заведения на своей странице во «ВКонтакте». При этом в стоимость входит только оборудование, девайсы и аккаунты в социальных сетях. Помещение придется искать самостоятельно. Но женщина уверяет, что это и есть плюс — можно добавить новизны, а с идеями она готова помочь. Ранее эта же квартира круглосуточно сдавалась в аренду. Гостям обещали полную конфиденциальность и возможность взять девайсы за отдельную плату. Фото: скрин Avito Фото: скрин Avito Фото: скрин Avito

В Челябинске выставили на продажу готовый бизнес — оформление для БДСМ-квартиры. Объявление появилось на популярном сайте объявлений. «Это уникальный бизнес 2в1: у вас будет и фотостудия, и квартира. Цена — 130 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте Avito. «Друзья, наша студия закрыта и больше не работает. Продается все как готовый бизнес!» — пишет хозяйка заведения на своей странице во «ВКонтакте». При этом в стоимость входит только оборудование, девайсы и аккаунты в социальных сетях. Помещение придется искать самостоятельно. Но женщина уверяет, что это и есть плюс — можно добавить новизны, а с идеями она готова помочь. Ранее эта же квартира круглосуточно сдавалась в аренду. Гостям обещали полную конфиденциальность и возможность взять девайсы за отдельную плату.