В Челябинске выставили на продажу готовый бизнес — оформление для БДСМ-квартиры. Объявление появилось на популярном сайте объявлений.
«Это уникальный бизнес 2в1: у вас будет и фотостудия, и квартира. Цена — 130 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте Avito.
«Друзья, наша студия закрыта и больше не работает. Продается все как готовый бизнес!» — пишет хозяйка заведения на своей странице во «ВКонтакте».
При этом в стоимость входит только оборудование, девайсы и аккаунты в социальных сетях. Помещение придется искать самостоятельно. Но женщина уверяет, что это и есть плюс — можно добавить новизны, а с идеями она готова помочь.
Ранее эта же квартира круглосуточно сдавалась в аренду. Гостям обещали полную конфиденциальность и возможность взять девайсы за отдельную плату.
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