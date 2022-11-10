Свердловское правительство потратит 24 миллиона рублей ради качественной связи

Свердловское правительство потратит 24 миллиона рублей на закупку оборудования для видео-конференц-связи

10 ноября 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Заявку на участие в аукционе можно подать до 17 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Департамент государственных закупок Свердловской области ищет поставщика, который поможет региональному правительству проводить видео-конференц-связь с помощью качественного оборудования. На это готовы выделить около 24 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Модернизация (приобретение) оборудования видео-конференц-связи администрации губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области. Начальная цена — 24 473 516 рублей», — говорится на сайте. Победитель аукциона должен будет поставить в правительство звуковые платы, видеоплаты, аппаратуру для воспроизведения звука, записи и воспроизведения изображения, мониторы и видеокамеру. Оборудование подрядчик обязан доставить и смонтировать в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. Заявку на участие в тендере можно подать до 17 ноября.

Департамент государственных закупок Свердловской области ищет поставщика, который поможет региональному правительству проводить видео-конференц-связь с помощью качественного оборудования. На это готовы выделить около 24 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Модернизация (приобретение) оборудования видео-конференц-связи администрации губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области. Начальная цена — 24 473 516 рублей», — говорится на сайте. Победитель аукциона должен будет поставить в правительство звуковые платы, видеоплаты, аппаратуру для воспроизведения звука, записи и воспроизведения изображения, мониторы и видеокамеру. Оборудование подрядчик обязан доставить и смонтировать в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. Заявку на участие в тендере можно подать до 17 ноября.