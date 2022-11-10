Свердловское правительство потратит 24 миллиона рублей ради качественной связи

Департамент государственных закупок Свердловской области ищет поставщика, который поможет региональному правительству проводить видео-конференц-связь с помощью качественного оборудования. На это готовы выделить около 24 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
«Модернизация (приобретение) оборудования видео-конференц-связи администрации губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области. Начальная цена — 24 473 516 рублей», — говорится на сайте.
Победитель аукциона должен будет поставить в правительство звуковые платы, видеоплаты, аппаратуру для воспроизведения звука, записи и воспроизведения изображения, мониторы и видеокамеру. Оборудование подрядчик обязан доставить и смонтировать в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. Заявку на участие в тендере можно подать до 17 ноября.
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Департамент государственных закупок Свердловской области ищет поставщика, который поможет региональному правительству проводить видео-конференц-связь с помощью качественного оборудования. На это готовы выделить около 24 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Модернизация (приобретение) оборудования видео-конференц-связи администрации губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области. Начальная цена — 24 473 516 рублей», — говорится на сайте. Победитель аукциона должен будет поставить в правительство звуковые платы, видеоплаты, аппаратуру для воспроизведения звука, записи и воспроизведения изображения, мониторы и видеокамеру. Оборудование подрядчик обязан доставить и смонтировать в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. Заявку на участие в тендере можно подать до 17 ноября.