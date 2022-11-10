В Новоуральске простятся с погибшим участником спецоперации на Украине

В Новоуральске простятся с Павлом Тюневым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

11 ноября 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Погибшему Тюневу было 38 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в ходе проведения специальной операции погиб 38-летний Павел Тюнев. Информацию подтвердил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Наш земляк — герой. Во время выполнения боевого задания в зоне СВО погиб новоуралец Тюнев Павел Дмитриевич. Ему было 38 лет», — написал глава. Судя по личной странице мужчины, он работал тренером в детском квадро-мото клубе Drive kids в Новоуральске. У погибшего осталась жена. Тюменцев отметил мужественность и спокойствие Павла, который защищал Родину в рамках проведения спецоперации на Украине. «Приношу свои соболезнования родным и близким. Город скорбит вместе с вами», — сказал глава Новоуральского городского округа. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет. Фото: личная страница Павла Тюнева в соцсети «ВКонтакте»

На Украине в ходе проведения специальной операции погиб 38-летний Павел Тюнев. Информацию подтвердил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Наш земляк — герой. Во время выполнения боевого задания в зоне СВО погиб новоуралец Тюнев Павел Дмитриевич. Ему было 38 лет», — написал глава. Судя по личной странице мужчины, он работал тренером в детском квадро-мото клубе Drive kids в Новоуральске. У погибшего осталась жена. Тюменцев отметил мужественность и спокойствие Павла, который защищал Родину в рамках проведения спецоперации на Украине. «Приношу свои соболезнования родным и близким. Город скорбит вместе с вами», — сказал глава Новоуральского городского округа. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет.