10 ноября 2022

В Новоуральске простятся с погибшим участником спецоперации на Украине

В Новоуральске простятся с Павлом Тюневым, погибшим в ходе спецоперации на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшему Тюневу было 38 лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине в ходе проведения специальной операции погиб 38-летний Павел Тюнев. Информацию подтвердил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наш земляк — герой. Во время выполнения боевого задания в зоне СВО погиб новоуралец Тюнев Павел Дмитриевич. Ему было 38 лет», — написал глава. Судя по личной странице мужчины, он работал тренером в детском квадро-мото клубе Drive kids в Новоуральске. У погибшего осталась жена.

Тюменцев отметил мужественность и спокойствие Павла, который защищал Родину в рамках проведения спецоперации на Украине. «Приношу свои соболезнования родным и близким. Город скорбит вместе с вами», — сказал глава Новоуральского городского округа.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет.

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На Украине в ходе проведения специальной операции погиб 38-летний Павел Тюнев. Информацию подтвердил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Наш земляк — герой. Во время выполнения боевого задания в зоне СВО погиб новоуралец Тюнев Павел Дмитриевич. Ему было 38 лет», — написал глава. Судя по личной странице мужчины, он работал тренером в детском квадро-мото клубе Drive kids в Новоуральске. У погибшего осталась жена. Тюменцев отметил мужественность и спокойствие Павла, который защищал Родину в рамках проведения спецоперации на Украине. «Приношу свои соболезнования родным и близким. Город скорбит вместе с вами», — сказал глава Новоуральского городского округа. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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