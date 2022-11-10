10 ноября 2022

Махонин в Куеде пообщался с семьями мобилизованных

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
На встрече обсуждали меры поддержки мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с семьями мобилизованных в поселке Куеда. Об этом он рассказал на заседании правительства 11 ноября, трансляция которого проходила в группе властей в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня мы общались с семьями мобилизованных из Куединского округа. Беседовали, говорили, какие меры поддержки надо оказывать. Решены проблемы с интернетом, решены проблемы с привозом дров. Все вопросы, связанные с поддержкой семей, главам муниципалитетов и соцслужбам надо держать на постоянном контроле», — отметил Махонин.

По словам главы Куединского округа Анатолия Верхоланцева, в учебном центре в Тюмени находятся 20 мобилизованных куединцев, в Елани — 33. Два человека были демобилизованы по состоянию здоровья, три — по семейным обстоятельствам. Дмитрий Махонин отметил, что семьи положительно отзываются о работе местных властей в части взаимодействия с ними.

Ранее URA.RU сообщало, что глава региона общался с мобилизованными пермяками в учебных центрах в Елани и в Тюмени. В ближайшее время они получат по 100 тысяч рублей из бюджета региона. Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. В Пермском крае работает единый центр по поддержке семей мобилизованных.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с семьями мобилизованных в поселке Куеда. Об этом он рассказал на заседании правительства 11 ноября, трансляция которого проходила в группе властей в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня мы общались с семьями мобилизованных из Куединского округа. Беседовали, говорили, какие меры поддержки надо оказывать. Решены проблемы с интернетом, решены проблемы с привозом дров. Все вопросы, связанные с поддержкой семей, главам муниципалитетов и соцслужбам надо держать на постоянном контроле», — отметил Махонин. По словам главы Куединского округа Анатолия Верхоланцева, в учебном центре в Тюмени находятся 20 мобилизованных куединцев, в Елани — 33. Два человека были демобилизованы по состоянию здоровья, три — по семейным обстоятельствам. Дмитрий Махонин отметил, что семьи положительно отзываются о работе местных властей в части взаимодействия с ними. Ранее URA.RU сообщало, что глава региона общался с мобилизованными пермяками в учебных центрах в Елани и в Тюмени. В ближайшее время они получат по 100 тысяч рублей из бюджета региона. Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. В Пермском крае работает единый центр по поддержке семей мобилизованных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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