Пермский министр рассказал, какая помощь нужна семьям мобилизованных

Семьи мобилизованных пермяков просят власти о бытовой и юридической помощи

Павел Фокин проверил процесс оказания помощи в муниципалитетах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин рассказал о том, за какой помощью обращаются семьи мобилизованных. Из 1754 семей, с которым работает минсоц, 484 семьи попросили доставить дрова, лекарства, помочь с уходом за пожилыми родственниками и с мелким ремонтом по дому. А 125 семей обратились за психологической поддержкой. Об этом он заявил на заседании краевого правительства 27 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«У семей разные вопросы — бытовые, юридические. У нас на сегодня в работе 1754 семьи. В семьях — более 2500 детей, 400 граждан пожилого возраста, из них 49 инвалидов. Работаем адресно, индивидуально. Вопросы абсолютно разные», — отметил он. Еще 1000 семей нужна юридическая помощь, в том числе, по оформлению кредитных каникул.

На выплаты на детей в размере 15 тысяч рублей, по словам Павла Фокина, подано свыше 1000 заявлений на 1500 детей. «Выплаты уже начались. Сейчас требуются дополнительные ресурсы. Мы подготовили соответствующие документы», — отметил Фокин.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина Фокин съездил с проверкой в муниципалитеты. По его словам, работа на местах «скоординирована». Главы проводят ее вместе с военкоматами и соцзащитой. Министр похвалил глав за неформальный подход к решению проблем семей мобилизованных. В том числе, за привлечение волонтеров.

В Пермском крае в качестве единовременной выплаты мобилизованные смогут получить по 100 тысяч рублей. Мобилизация в России проходит с 21 сентября. Махонин попросил все структуры уделить особое внимание поддержке семей мобилизованных. Сам он лично общается с ними.