12 ноября 2022
11 ноября 2022

Больше ста человек пришли попрощаться с семьей, убитой в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с семьей Воробъевых убитой в городе Оса., прощание с убитой семьей
Люди начали приходить задолго до начала прощания Фото:

Проводить в последний путь семью, убитую в Осе (Пермский край) 10 ноября пришли больше ста человек. Прощание и отпевание состоялось в церкви Казанской иконы Божией Матери.

«Люди начали подходить задолго до начала прощания. Пермяки шли потоком и после того, как все началось», — передает корреспондент URA.RU, находящийся на месте. Многие знакомые принесли игрушки, которые складывали в гроб зарезанного 4-летнего мальчика.

Жестокое убийство произошло 10 ноября. Знакомый главы семейства сначала расправился с мужем, с которым выпивал у себя дома. После этого он отправился домой к жене убитого, где зарезал ее и 4-летнего ребенка, а позже покончил с собой. Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин взял расследование этого дела на особый контроль.

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Проводить в последний путь семью, убитую в Осе (Пермский край) 10 ноября пришли больше ста человек. Прощание и отпевание состоялось в церкви Казанской иконы Божией Матери. «Люди начали подходить задолго до начала прощания. Пермяки шли потоком и после того, как все началось», — передает корреспондент URA.RU, находящийся на месте. Многие знакомые принесли игрушки, которые складывали в гроб зарезанного 4-летнего мальчика. Жестокое убийство произошло 10 ноября. Знакомый главы семейства сначала расправился с мужем, с которым выпивал у себя дома. После этого он отправился домой к жене убитого, где зарезал ее и 4-летнего ребенка, а позже покончил с собой. Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин взял расследование этого дела на особый контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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