Больше ста человек пришли попрощаться с семьей, убитой в Пермском крае

13 ноября 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Люди начали приходить задолго до начала прощания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Проводить в последний путь семью, убитую в Осе (Пермский край) 10 ноября пришли больше ста человек. Прощание и отпевание состоялось в церкви Казанской иконы Божией Матери. «Люди начали подходить задолго до начала прощания. Пермяки шли потоком и после того, как все началось», — передает корреспондент URA.RU, находящийся на месте. Многие знакомые принесли игрушки, которые складывали в гроб зарезанного 4-летнего мальчика. Жестокое убийство произошло 10 ноября. Знакомый главы семейства сначала расправился с мужем, с которым выпивал у себя дома. После этого он отправился домой к жене убитого, где зарезал ее и 4-летнего ребенка, а позже покончил с собой. Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин взял расследование этого дела на особый контроль.

Проводить в последний путь семью, убитую в Осе (Пермский край) 10 ноября пришли больше ста человек. Прощание и отпевание состоялось в церкви Казанской иконы Божией Матери. «Люди начали подходить задолго до начала прощания. Пермяки шли потоком и после того, как все началось», — передает корреспондент URA.RU, находящийся на месте. Многие знакомые принесли игрушки, которые складывали в гроб зарезанного 4-летнего мальчика. Жестокое убийство произошло 10 ноября. Знакомый главы семейства сначала расправился с мужем, с которым выпивал у себя дома. После этого он отправился домой к жене убитого, где зарезал ее и 4-летнего ребенка, а позже покончил с собой. Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин взял расследование этого дела на особый контроль.