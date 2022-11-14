14 ноября 2022

Свердловский экс-полицейский, полгода бравший взятки, остался на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, клетка, конвой
Бывший силовик получил штраф за взятки Фото:

Экс-полицейский из Серова (Свердловская область), который, работая в изоляторе МВД, полгода брал взятки за передачу заключенным, избежал колонии и получил лишь штраф за преступления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«За свои противоправные действия он получал, по имеющимся сведениям, деньги в сумме от 1000 до 5500 рублей. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что экс-силовика не стали отправлять в колонию.

По версии следователей, с января по июнь 2021 года полицейский передавал заключенным в изоляторе МВД запрещенные предметы, требуя за это от одной до 5,5 тысячи рублей. Общая сумма взяток, полученных силовиком за полгода, не раскрывается.

По данным пресс-атташе свердловского главка полиции Валерия Горелых, полицейский после инцидента навсегда уволен из органов. Это произошло до возбуждения дела.

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Экс-полицейский из Серова (Свердловская область), который, работая в изоляторе МВД, полгода брал взятки за передачу заключенным, избежал колонии и получил лишь штраф за преступления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «За свои противоправные действия он получал, по имеющимся сведениям, деньги в сумме от 1000 до 5500 рублей. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что экс-силовика не стали отправлять в колонию. По версии следователей, с января по июнь 2021 года полицейский передавал заключенным в изоляторе МВД запрещенные предметы, требуя за это от одной до 5,5 тысячи рублей. Общая сумма взяток, полученных силовиком за полгода, не раскрывается. По данным пресс-атташе свердловского главка полиции Валерия Горелых, полицейский после инцидента навсегда уволен из органов. Это произошло до возбуждения дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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