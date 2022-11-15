Жители Миасса просят спасти утку, которая осталась зимовать на Тургояке

Горожане боятся, что птица замерзнет и погибнет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Миасса (Челябинская область) обеспокоены судьбой белой утки, которая осталась одна на покрывшемся льдом озере Тургояк. Они боятся, что птица погибнет из-за морозов.

«Раньше здесь были утки, а сейчас тут остался один белый гусенок или утенок. Он все время в этом месте. Может быть кто-нибудь сможет его забрать, потому что он явно тут замерзнет», — сообщила горожанка Наталья Верхозина, которая выложила видео с птицей в паблике «Свободный Миасс».

В комментариях пользователи указывают, что это индоутка, которая считается домашней. На пруду она все лето плавала вместе с дикими утками. Горожане предполагают, что у птицы повреждено крыло, поэтому она никуда не улетает с водоема. Принять к себе утку готовы многие, однако никто не знает, как снять ее со льда.