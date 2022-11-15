ФСБ поймала в Екатеринбурге террориста из международной группировки

Силовики ФСБ поймали и арестовали бойца международной организации из Сирии «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическое объединение, запрещено в РФ), который готовился к терактам. Мужчина отправлен в колонию строгого режима на 16 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
«Центральным окружным военным судом 22-летний иностранец признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что террорист проходил подготовку при помощи ресурсов интернета. Кроме этого, он выступал вербовщиком, заманивавшим в террористическую организацию новых людей.
Мужчину отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Его обвиняли сразу по нескольким уголовным статьям.
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