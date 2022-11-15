Свердловских министров срочно вызвали в парламент из-за большого спора

На обсуждении бюджета Свердловской области отчитаются все министры

16 ноября 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Члены свердловского правительства выступят с большими докладами по бюджету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководители всех министерств Свердловской области выступят с отчетами на обсуждении нового бюджета региона на 2023—2025 годы. Ради этого членов правительства собрали в заксобрании, где 16 ноября стартовали согласовательные процедуры, подтвердила URA.RU спикер парламента Людмила Бабушкина. Депутаты намерены заслушать всех топ-чиновников за один день. «Мы определили, что сегодня, в первый день, рассмотрим все программы. Уже несколько министров выступили, [представив в выступлениях] показатели за девять месяцев текущего года, ожидаемые показатели. Мы заслушаем все министерства и ведомства», — сообщила агентству Бабушкина. К середине дня, по ее словам, депутаты заслушали масштабные отчеты министра финансов Александра Старкова, и. о. главы минздрава Андрея Карлова, а также представителя министра экономики, где новый руководитель еще не назначен. «Министры в теме, их ответы удовлетворяют всех членов согласительной комиссии», — обозначила Бабушкина. Ближайшими станут выступления министров Сергея Пересторонина (промышленность), Леонида Рапопорта (спорт) и Светланы Учайкиной (культура). Новый свердловский бюджет на 2023—2025 годы власти обсуждают на протяжении последних месяцев. Ожидается, что 21 ноября завершатся согласительные процедуры, по итогам которых деньги будут распределены между конкретными получателями. Областной минфин посчитал, что в 2023 году бюджет вновь будет дефицитным — 343 млрд рублей доходов против 359 млрд рублей расходов.

Руководители всех министерств Свердловской области выступят с отчетами на обсуждении нового бюджета региона на 2023—2025 годы. Ради этого членов правительства собрали в заксобрании, где 16 ноября стартовали согласовательные процедуры, подтвердила URA.RU спикер парламента Людмила Бабушкина. Депутаты намерены заслушать всех топ-чиновников за один день. «Мы определили, что сегодня, в первый день, рассмотрим все программы. Уже несколько министров выступили, [представив в выступлениях] показатели за девять месяцев текущего года, ожидаемые показатели. Мы заслушаем все министерства и ведомства», — сообщила агентству Бабушкина. К середине дня, по ее словам, депутаты заслушали масштабные отчеты министра финансов Александра Старкова, и. о. главы минздрава Андрея Карлова, а также представителя министра экономики, где новый руководитель еще не назначен. «Министры в теме, их ответы удовлетворяют всех членов согласительной комиссии», — обозначила Бабушкина. Ближайшими станут выступления министров Сергея Пересторонина (промышленность), Леонида Рапопорта (спорт) и Светланы Учайкиной (культура). Новый свердловский бюджет на 2023—2025 годы власти обсуждают на протяжении последних месяцев. Ожидается, что 21 ноября завершатся согласительные процедуры, по итогам которых деньги будут распределены между конкретными получателями. Областной минфин посчитал, что в 2023 году бюджет вновь будет дефицитным — 343 млрд рублей доходов против 359 млрд рублей расходов.