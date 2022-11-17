Производители сельхозкормов предупредили о риске подорожания свинины и птицы

17 ноября 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

Стоимость мяса птицы может вырасти из-за налогов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Свинина и птица могут подорожать из-за доначисления НДС импортерам и производителям кормовых добавок. Об этом предупредили в «Техкорме». «Если налоговые органы будут массово применять новый подход, то претензии могут возникнуть и к иным участникам рынка. Доначисления приведут к банкротству небольших игроков, а крупные будут вынуждены поднять стоимость своей продукции, что может спровоцировать увеличение затрат предприятий птицеводства и животноводства», — передают «Известия» со ссылкой на компанию «Техкорм». Импортерам и производителям кормовых добавок для сельскохозяйственных птиц и животных начали доначислять НДС за 2016—2021 годы, отмечает издание. Раньше они ввозили продукцию по льготной ставке 10%, но теперь она поднимется до 20%. Профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина считает, что цены на птицу и мясо могут возрасти в 2023 году. По ее словам, стоимость свинины и птицы ожидается выше среднего уровня инфляции на 3-5% из-за роста цен на закупку генетического материала. Также в следующем году может подорожать говядина, цитирует сайт MK.RU профессора кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галину Сорокину.

Свинина и птица могут подорожать из-за доначисления НДС импортерам и производителям кормовых добавок. Об этом предупредили в «Техкорме». «Если налоговые органы будут массово применять новый подход, то претензии могут возникнуть и к иным участникам рынка. Доначисления приведут к банкротству небольших игроков, а крупные будут вынуждены поднять стоимость своей продукции, что может спровоцировать увеличение затрат предприятий птицеводства и животноводства», — передают «Известия» со ссылкой на компанию «Техкорм». Импортерам и производителям кормовых добавок для сельскохозяйственных птиц и животных начали доначислять НДС за 2016—2021 годы, отмечает издание. Раньше они ввозили продукцию по льготной ставке 10%, но теперь она поднимется до 20%. Профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина считает, что цены на птицу и мясо могут возрасти в 2023 году. По ее словам, стоимость свинины и птицы ожидается выше среднего уровня инфляции на 3-5% из-за роста цен на закупку генетического материала. Также в следующем году может подорожать говядина, цитирует сайт MK.RU профессора кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галину Сорокину.