В ГИБДД нашли способ, как бороться с пробками на проблемном участке Кольцовского тракта

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге поставят комплексы «Паркон», чтобы решить проблему с пробками

На проблемном участке Кольцовского тракта будут дежурить экипажи с комплексами «Паркон» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На дороге возле логопарка «Кольцовский», где образовываются пробки из-за фур, которые паркуются под запрещающими знаками, теперь будут дежурить экипажи с мобильными комплексами «Паркон». Они будут фиксировать нарушителей на проблемном участке и штрафовать их. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Для того, чтобы пресечь нарушения правил стоянки на участке от Кольцовского тракта до распределительного центра, будет осуществляться дежурство экипажами с комплексами „Паркон“. Нарушители будут получать штраф за неправильную парковку и стоянку», — пояснили в ведомстве.

Также в ГИБДД добавили, что водители, стоящие на Кольцовском тракте с поворотником, не нарушают ПДД, ведь они осуществляют маневр. В Госавтоинспекции уточнили, что проблемный участок дороги недавно проверили вместе с чиновниками транспортного комитета из городской мэрии. Было установлено, что все дорожные знаки находятся на месте.

Комплекс фиксаций нарушений «Паркон» — машина, оснащенная системой фото и видеофиксации. Она используется для обеспечения дорожного движения.