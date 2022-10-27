27 октября 2022

Пермские бойцы ММА закупили мобилизованным бронежилеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Челябинск, бронежилет, обмундирование, снаряжение, экипировка, камуфляж
Жилеты и другую экипировку скоро доставят мобилизованным Фото:
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Мобилизация в России

Бойцы пермского спортивного клуба ММА, бокса и вольной борьбы «Ратибор» закупили мобилизованным пермякам бронежилеты и другое снаряжение. Скоро экипировку отправят в места их дислокации. Об этом в своих соцсетях сообщил основатель и главный тренер клуба Андрей Вычигин.

«Зная, что потребности разведки очень специфичны, мы начали сбор средств для амуниции для наших побратимов. В итоге экипировка для наших воинов закуплена и выдвигается в Пермь. Все закупленное доставлю лично, без посредников», — написал в своих соцсетях Андрей Вычигин.

Были закуплены бронежилеты, поясные разгрузки, каски, пятиточечники и другое. Вычигин отметил, что будут и дальше своим спортивным клубом и всеми желающими собирать вещи, которые могут пригодиться мобилизованным.

Ранее URA.RU сообщало, что бойцов этого спортивного клуба мобилизовали. Они поступили во взвод разведки.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В планах у Минобороны было призвать 300 тысяч человек.

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Бойцы пермского спортивного клуба ММА, бокса и вольной борьбы «Ратибор» закупили мобилизованным пермякам бронежилеты и другое снаряжение. Скоро экипировку отправят в места их дислокации. Об этом в своих соцсетях сообщил основатель и главный тренер клуба Андрей Вычигин. «Зная, что потребности разведки очень специфичны, мы начали сбор средств для амуниции для наших побратимов. В итоге экипировка для наших воинов закуплена и выдвигается в Пермь. Все закупленное доставлю лично, без посредников», — написал в своих соцсетях Андрей Вычигин. Были закуплены бронежилеты, поясные разгрузки, каски, пятиточечники и другое. Вычигин отметил, что будут и дальше своим спортивным клубом и всеми желающими собирать вещи, которые могут пригодиться мобилизованным. Ранее URA.RU сообщало, что бойцов этого спортивного клуба мобилизовали. Они поступили во взвод разведки. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В планах у Минобороны было призвать 300 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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