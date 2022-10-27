Пермские бойцы ММА закупили мобилизованным бронежилеты

Жилеты и другую экипировку скоро доставят мобилизованным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Бойцы пермского спортивного клуба ММА, бокса и вольной борьбы «Ратибор» закупили мобилизованным пермякам бронежилеты и другое снаряжение. Скоро экипировку отправят в места их дислокации. Об этом в своих соцсетях сообщил основатель и главный тренер клуба Андрей Вычигин.

«Зная, что потребности разведки очень специфичны, мы начали сбор средств для амуниции для наших побратимов. В итоге экипировка для наших воинов закуплена и выдвигается в Пермь. Все закупленное доставлю лично, без посредников», — написал в своих соцсетях Андрей Вычигин.

Были закуплены бронежилеты, поясные разгрузки, каски, пятиточечники и другое. Вычигин отметил, что будут и дальше своим спортивным клубом и всеми желающими собирать вещи, которые могут пригодиться мобилизованным.

Ранее URA.RU сообщало, что бойцов этого спортивного клуба мобилизовали. Они поступили во взвод разведки.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В планах у Минобороны было призвать 300 тысяч человек.