Охлобыстин, Толстой и Газманов вспомнят классику на «Русских чтениях»

24 ноября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Проект направлен на объединение россиян вокруг главного культурного кода — русской литературы Софья Сандурская / АГН Москва В Российской государственной библиотеке 29 ноября пройдет литературно-патриотический проект «Русские чтения». В нем примут участие такие известные российские деятели, как актер и общественный деятель Иван Охлобыстин, заместитель председателя ГД РФ Петр Толстой и музыкант Родион Газманов. Об этом сообщили в пресс-службе общероссийского проекта «Народов много-Родина одна». «В главной библиотеке России 29 ноября впервые пройдут „Русские чтения“ — масштабный литературно-патриотический проект, призванный объединить жителей нашей страны вокруг главного культурного кода — русской литературы», — сказано в пресс-релизе организации. В чтениях примут участие такие известные личности, как заместитель председателя ГД РФ Петр Толстой, актер и общественный деятель Иван Охлобыстин, музыкант Родион Газманов, футболист Руслан Пименов и другие. Место проведения выбрано не случайно, так как оно славится хранением произведений великих авторов русской литературы, которые воспевали любовь к родине. На мероприятии будут зачитываться отрывки из произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, К. Паустовского, М. Державина, А. Чехова и других классиков, в которых актуальна тема патриотизма. Школьники, студенты, юные общественные деятели, волонтеры, кадеты и другие выступят в качестве гостей этого проекта. Мероприятие основывается на том, чтобы подчеркнуть объединительное свойство русского языка для различных народов, населяющих территорию РФ. Именно с помощью языка между народами, представляющими различные религии и культуру, осуществляется коммуникация. Проведение проекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Народов много — Родина одна». Мероприятие организовано при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Российской государственной библиотеке 29 ноября пройдет литературно-патриотический проект «Русские чтения». В нем примут участие такие известные российские деятели, как актер и общественный деятель Иван Охлобыстин, заместитель председателя ГД РФ Петр Толстой и музыкант Родион Газманов. Об этом сообщили в пресс-службе общероссийского проекта «Народов много-Родина одна». «В главной библиотеке России 29 ноября впервые пройдут „Русские чтения“ — масштабный литературно-патриотический проект, призванный объединить жителей нашей страны вокруг главного культурного кода — русской литературы», — сказано в пресс-релизе организации. В чтениях примут участие такие известные личности, как заместитель председателя ГД РФ Петр Толстой, актер и общественный деятель Иван Охлобыстин, музыкант Родион Газманов, футболист Руслан Пименов и другие. Место проведения выбрано не случайно, так как оно славится хранением произведений великих авторов русской литературы, которые воспевали любовь к родине. На мероприятии будут зачитываться отрывки из произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, К. Паустовского, М. Державина, А. Чехова и других классиков, в которых актуальна тема патриотизма. Школьники, студенты, юные общественные деятели, волонтеры, кадеты и другие выступят в качестве гостей этого проекта. Мероприятие основывается на том, чтобы подчеркнуть объединительное свойство русского языка для различных народов, населяющих территорию РФ. Именно с помощью языка между народами, представляющими различные религии и культуру, осуществляется коммуникация. Проведение проекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Народов много — Родина одна». Мероприятие организовано при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».