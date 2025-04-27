Житель Санкт-Петербурга выстрелил в воздух, чтобы поторопить авто скорой помощи

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Житель Петербурга выстрелил из охолощенного пистолета
Житель Петербурга выстрелил из охолощенного пистолета Фото:

В Санкт-Петербурге полиция задержала 34-летнего мужчину, который, предположительно, выстрелил в воздух из охолощенного пистолета, чтобы ускорить приезд вызванной им скорой помощи к девушке, почувствовавшей себя плохо. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«Мужчина, который, по предварительным данным, увидев возле дома девушку, которой стало плохо, вызвал скорую помощь, а для того, чтобы служба „03“ прибыла быстрее, выстрелил в воздух из пистолета», — говорится в сообщении telegram-канале петербургской полиции. Наряд полиции, прибывший на место происшествия по адресу Пушкинская улица, 11, задержал подозреваемого. При нем был изъят охолощенный пистолет. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

В пресс-службе также уточнили, что сообщение о стрельбе поступило в полицию вечером в субботу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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В Санкт-Петербурге полиция задержала 34-летнего мужчину, который, предположительно, выстрелил в воздух из охолощенного пистолета, чтобы ускорить приезд вызванной им скорой помощи к девушке, почувствовавшей себя плохо. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. «Мужчина, который, по предварительным данным, увидев возле дома девушку, которой стало плохо, вызвал скорую помощь, а для того, чтобы служба „03“ прибыла быстрее, выстрелил в воздух из пистолета», — говорится в сообщении telegram-канале петербургской полиции. Наряд полиции, прибывший на место происшествия по адресу Пушкинская улица, 11, задержал подозреваемого. При нем был изъят охолощенный пистолет. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. В пресс-службе также уточнили, что сообщение о стрельбе поступило в полицию вечером в субботу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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