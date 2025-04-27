«Лучшие мужики в мире»: Лолита объяснила, откуда берутся предприниматели

Лолита рассказала о типе мужчин, которые ее привлекают сильнее всего
Лучшие мужчины — это те, которых когда-то называли бандитами, а теперь называют бизнесменами. Об этом заявила российская певица Лолита Милявская.
«Лучшие мужики в жизни — это те, которых когда-то называли бандитами, а потом стали называть бизнесменами», — отметила Лолита Милявская в беседе с изданием Super. Она отметила, что всегда любила именно таких мужчин, а другие были для нее пресными и противными.
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