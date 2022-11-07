В России резко вырастут цены на домашний интернет в 2023 году

Домашний интернет и телевидение подорожают на 10-15% в 2023 году

08 ноября 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Рост цен обусловлен инфляцией и невозможностью расширить базу абонентов Фото: unsplash.com Домашний интернет и платное ТВ в России подорожают из-за невозможности иной компенсации роста цен на оборудование и ряда других причин. К такому выводу пришли аналитики агентства TelecomDaily. По мнению экспертов, рост в 2023 году составит 10-15%. «Тарифы на домашний интернет и платное телевидение в РФ в 2023 году могут вырасти более чем на 10%. Об этом заявили более половины менеджеров телеком-операторов в ходе опроса о перспективах развития отрасли. Среди факторов роста они назвали дефицит телекоммуникационного оборудования, рост инфляции, колебание курсов валют, ухудшение общеэкономической ситуации и падение платежеспособного спроса», — передают «Известия» результаты исследования. Также на цены повлияет увеличение ставок по кредитам и стоимости аренды. При этом основной проблемой назвали перенасыщенность рынка. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, брать новых абонентов неоткуда и единственный способ сохранить доход — повысить стоимость тарифа. С прогнозом роста цен на интернет и ТВ согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В 2021 году исследование TelecomDaily также предположило рост цен на интернет и телевидение. Тогда утверждалось, что цена в 2022 году поднимется на 10%. Причины тогда назвали те же самые. При этом тогда влияние оказало и изменение в законодательстве.

Домашний интернет и платное ТВ в России подорожают из-за невозможности иной компенсации роста цен на оборудование и ряда других причин. К такому выводу пришли аналитики агентства TelecomDaily. По мнению экспертов, рост в 2023 году составит 10-15%. «Тарифы на домашний интернет и платное телевидение в РФ в 2023 году могут вырасти более чем на 10%. Об этом заявили более половины менеджеров телеком-операторов в ходе опроса о перспективах развития отрасли. Среди факторов роста они назвали дефицит телекоммуникационного оборудования, рост инфляции, колебание курсов валют, ухудшение общеэкономической ситуации и падение платежеспособного спроса», — передают «Известия» результаты исследования. Также на цены повлияет увеличение ставок по кредитам и стоимости аренды. При этом основной проблемой назвали перенасыщенность рынка. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, брать новых абонентов неоткуда и единственный способ сохранить доход — повысить стоимость тарифа. С прогнозом роста цен на интернет и ТВ согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В 2021 году исследование TelecomDaily также предположило рост цен на интернет и телевидение. Тогда утверждалось, что цена в 2022 году поднимется на 10%. Причины тогда назвали те же самые. При этом тогда влияние оказало и изменение в законодательстве.