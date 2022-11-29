При изготовлении рюкзаков будут учтены все запросы военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На кожгалантерейной фабрике «Арлион» в Троицке (Челябинская область) начнут шить военные рюкзаки по рекомендациям участников СВО, которые получила делегация в прошлые выходные. Об этом сообщил глава города Александр Виноградов в социальных сетях.

«Ольга Зауровна [директор фабрики „Арлион“] с радостью согласилась на пошив новых изделий. Основу для технического задания она возьмет из видео. Также передадим сам образец, когда коллеги вернутся из ЛНР», — написал Виноградов на своей странице в «ВКонтакте».

Глава города отметил, что следующая встреча с директором фабрики запланирована уже в цеху предприятия. Помимо рюкзаков фабрика будет шить другие дополнительные вещи для военнослужащих.

На минувших выходных делегация из Троицка в лице главы города привезла военным в Херсонскую область необходимое на фронте снаряжение. На месте военнослужащие провели его краш-тест. По их мнению, привезенные рюкзаки не подходят для боевых действий. Они слишком большие и яркие.