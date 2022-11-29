29 ноября 2022

На челябинской фабрике начнут шить рюкзаки по рекомендациям участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, мобилизация, мобилизованные
При изготовлении рюкзаков будут учтены все запросы военнослужащих Фото:

На кожгалантерейной фабрике «Арлион» в Троицке (Челябинская область) начнут шить военные рюкзаки по рекомендациям участников СВО, которые получила делегация в прошлые выходные. Об этом сообщил глава города Александр Виноградов в социальных сетях.

«Ольга Зауровна [директор фабрики „Арлион“] с радостью согласилась на пошив новых изделий. Основу для технического задания она возьмет из видео. Также передадим сам образец, когда коллеги вернутся из ЛНР», — написал Виноградов на своей странице в «ВКонтакте».

Глава города отметил, что следующая встреча с директором фабрики запланирована уже в цеху предприятия. Помимо рюкзаков фабрика будет шить другие дополнительные вещи для военнослужащих.

На минувших выходных делегация из Троицка в лице главы города привезла военным в Херсонскую область необходимое на фронте снаряжение. На месте военнослужащие провели его краш-тест. По их мнению, привезенные рюкзаки не подходят для боевых действий. Они слишком большие и яркие.

Глава Троицка Александр Виноградов с директором фабрики «Арлион» Ольгой Крайниченко договорились о пошиве рюкзаков для военных
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На кожгалантерейной фабрике «Арлион» в Троицке (Челябинская область) начнут шить военные рюкзаки по рекомендациям участников СВО, которые получила делегация в прошлые выходные. Об этом сообщил глава города Александр Виноградов в социальных сетях. «Ольга Зауровна [директор фабрики „Арлион“] с радостью согласилась на пошив новых изделий. Основу для технического задания она возьмет из видео. Также передадим сам образец, когда коллеги вернутся из ЛНР», — написал Виноградов на своей странице в «ВКонтакте». Глава города отметил, что следующая встреча с директором фабрики запланирована уже в цеху предприятия. Помимо рюкзаков фабрика будет шить другие дополнительные вещи для военнослужащих. На минувших выходных делегация из Троицка в лице главы города привезла военным в Херсонскую область необходимое на фронте снаряжение. На месте военнослужащие провели его краш-тест. По их мнению, привезенные рюкзаки не подходят для боевых действий. Они слишком большие и яркие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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