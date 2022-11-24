Уставшая от бизнеса пермячка продает транспортную компанию

Пермская предпринимательница, уставшая от бизнеса по грузовым перевозкам, решила его продать. На вырученные от продажи деньги, она намерена открыть магазин, рассказала URA.RU собственница транспортной компании.
«В компании два грузовых автомобиля. Состояние техники хорошее. Есть наработанная база клиентов, занимаемся, в основном, перевозками алкогольной продукции. Продаю по причине смены рода деятельности, собираюсь открыть магазин», — рассказала корреспонденту агентства собственница бизнеса.
Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». Согласно указанной в нем информации, в распоряжение нового владельца перейдут две фуры Scania. Уточняется, что долгов у компании нет. Стоимость бизнеса — три миллиона рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что уставший от бизнеса пермяк выставил на продажу действующее грибное производство. Цена бизнеса — 200 тысяч рублей.
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