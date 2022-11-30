Детей мобилизованных екатеринбуржцев выделят на новогодних утренниках

30 ноября 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Несколько категорий детей в Екатеринбурге в этот Новый горд поздравят по-особенному Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Акцент на новогодних представлениях в Екатеринбурге сделают на детях мобилизованных, а также сотрудников силовых структур и детях из малообеспеченных семей. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании оргкомитета по подготовке города к Новому году, сообщает официальный городской портал. «Несмотря ни на что мы создадим новогоднюю атмосферу для детей, их лишать праздников нельзя. На мероприятиях, в том числе на новогодних утренниках, представлениях, будет сделан акцент на поздравлении детей мобилизованных, представителей силовых структур, а также детей из малообеспеченных семей, сирот», — заявил Орлов. Также на заседании Орлов рассказал, что украсить город в этом году помогут предприниматели и застройщики. В частности, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский предложил украсить улицу Вайнера большими световыми фигурами, аналогов которым еще не было. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк. Также чиновники отказались от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года в канун 2023-го года

Акцент на новогодних представлениях в Екатеринбурге сделают на детях мобилизованных, а также сотрудников силовых структур и детях из малообеспеченных семей. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании оргкомитета по подготовке города к Новому году, сообщает официальный городской портал. «Несмотря ни на что мы создадим новогоднюю атмосферу для детей, их лишать праздников нельзя. На мероприятиях, в том числе на новогодних утренниках, представлениях, будет сделан акцент на поздравлении детей мобилизованных, представителей силовых структур, а также детей из малообеспеченных семей, сирот», — заявил Орлов. Также на заседании Орлов рассказал, что украсить город в этом году помогут предприниматели и застройщики. В частности, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский предложил украсить улицу Вайнера большими световыми фигурами, аналогов которым еще не было. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк. Также чиновники отказались от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года в канун 2023-го года