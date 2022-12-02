Российские военные выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

02 декабря 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Воздушно-космические силы выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО, заявили в Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Роскосмоса новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные успешно выполнили пуск новой противоракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом доложили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. «На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — сообщается на сайте Минобороны. Отмечается, что система ПРО оправдала ожидания. По словам командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС)генерал-майора Сергея Грабчука, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. В ведомстве уточнили, что система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Ранее в Минобороны рассказали, что ВКС уничтожили цеха оборонного предприятия, которые производят топливо и ракетные двигатели для украинской армии. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Об этом рассказали в Минпромторге РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Российские военные успешно выполнили пуск новой противоракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом доложили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. «На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — сообщается на сайте Минобороны. Отмечается, что система ПРО оправдала ожидания. По словам командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС)генерал-майора Сергея Грабчука, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. В ведомстве уточнили, что система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Ранее в Минобороны рассказали, что ВКС уничтожили цеха оборонного предприятия, которые производят топливо и ракетные двигатели для украинской армии. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Об этом рассказали в Минпромторге РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.