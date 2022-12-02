Курганские полицейские отобрали у браконьеров оружие и авто за незаконный отстрел косуль

03 декабря 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

У браконьеров отобрали оружие и патроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У браконьеров из Челябинска отобрали оружие, патроны и автомобиль после незаконной охоты в Курганской области. В рейдовом мероприятии приняли участие сотрудники полиции и представители департамента природных ресурсов региона, указано на сайте УМВД России по Курганской области. «Накануне в Щучанском районе двое жителей Челябинска осуществили отстрел особи сибирской косули на территории Песчанского охотхозяйства. При этом разрешительных документов у мужчин не было. Подозрительное транспортное средство было обнаружено полицейскими и егерями. У подозреваемых изъято оружие, патроны и машина», — написано на сайте полиции. Челябинцы сейчас находятся под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело. О том, что на в Курганской области мужчина, применяя тепловизор, незаконно убил 60 косуль, URA.RU писало ранее. Останки животных браконьер поместил в мешки и скинул в реку.

У браконьеров из Челябинска отобрали оружие, патроны и автомобиль после незаконной охоты в Курганской области. В рейдовом мероприятии приняли участие сотрудники полиции и представители департамента природных ресурсов региона, указано на сайте УМВД России по Курганской области. «Накануне в Щучанском районе двое жителей Челябинска осуществили отстрел особи сибирской косули на территории Песчанского охотхозяйства. При этом разрешительных документов у мужчин не было. Подозрительное транспортное средство было обнаружено полицейскими и егерями. У подозреваемых изъято оружие, патроны и машина», — написано на сайте полиции. Челябинцы сейчас находятся под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело. О том, что на в Курганской области мужчина, применяя тепловизор, незаконно убил 60 косуль, URA.RU писало ранее. Останки животных браконьер поместил в мешки и скинул в реку.