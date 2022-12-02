02 декабря 2022
01 декабря 2022

Курганские полицейские отобрали у браконьеров оружие и авто за незаконный отстрел косуль

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, бойня
У браконьеров отобрали оружие и патроны Фото:

У браконьеров из Челябинска отобрали оружие, патроны и автомобиль после незаконной охоты в Курганской области. В рейдовом мероприятии приняли участие сотрудники полиции и представители департамента природных ресурсов региона, указано на сайте УМВД России по Курганской области.

«Накануне в Щучанском районе двое жителей Челябинска осуществили отстрел особи сибирской косули на территории Песчанского охотхозяйства. При этом разрешительных документов у мужчин не было. Подозрительное транспортное средство было обнаружено полицейскими и егерями. У подозреваемых изъято оружие, патроны и машина», — написано на сайте полиции.

Челябинцы сейчас находятся под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело.

О том, что на в Курганской области мужчина, применяя тепловизор, незаконно убил 60 косуль, URA.RU писало ранее. Останки животных браконьер поместил в мешки и скинул в реку.

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У браконьеров из Челябинска отобрали оружие, патроны и автомобиль после незаконной охоты в Курганской области. В рейдовом мероприятии приняли участие сотрудники полиции и представители департамента природных ресурсов региона, указано на сайте УМВД России по Курганской области. «Накануне в Щучанском районе двое жителей Челябинска осуществили отстрел особи сибирской косули на территории Песчанского охотхозяйства. При этом разрешительных документов у мужчин не было. Подозрительное транспортное средство было обнаружено полицейскими и егерями. У подозреваемых изъято оружие, патроны и машина», — написано на сайте полиции. Челябинцы сейчас находятся под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело. О том, что на в Курганской области мужчина, применяя тепловизор, незаконно убил 60 косуль, URA.RU писало ранее. Останки животных браконьер поместил в мешки и скинул в реку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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