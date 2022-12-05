Взрыв газа в многоквартирном доме Нижневартовска: главное на вечер 5 декабря

В многоквартирном доме Нижневартовска вечером 4 декабря произошел взрыв. В результате ЧП несколько человек погибли и пять были травмированы. URA.RU приводит главные новости о трагедии на вечер 5 декабря.
Замминистра МЧС РФ Анатолий Супруновский участвует в разборе завалов дома в Нижневартовске, где взорвался газ. Ближайшие сутки он будет координировать работу оперативных служб в Нижневартовске на месте взрыва в доме на улице Мира.
В Нижневартовске подросток остался сиротой после взрыва газа в жилом доме. Во время происшествия мать ребенка погибла. Родители одноклассников мальчика организовали сбор помощи сироте.
Власти Нижневартовска окажут помощь школьникам из дома, где произошел взрыв газа. Подростков обеспечат компьютерной техникой, письменными принадлежностями и одеждой.
На заправку, которую из-за взрыва газа в Нижневартовске проверяют следователи, поступали жалобы. На сеть заправок газового оборудования «АртСевер», где накануне взрыва газа в пятиэтажке Нижневартовска заправлял баллон один из пострадавших жильцов, ранее поступали жалобы из ОНФ ХМАО.
В многоквартирном доме Нижневартовска вечером 4 декабря произошел взрыв. В результате ЧП несколько человек погибли и пять были травмированы. URA.RU приводит главные новости о трагедии на вечер 5 декабря.