Взрыв газа в многоквартирном доме Нижневартовска: главное на вечер 5 декабря

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 10. Магнитогорск, спасатели
Следователи установили причину взрыва в жилом доме Нижневартовска Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В многоквартирном доме Нижневартовска вечером 4 декабря произошел взрыв. В результате ЧП несколько человек погибли и пять были травмированы. URA.RU приводит главные новости о трагедии на вечер 5 декабря.

  • МЧС ХМАО для разбора завалов в доме привлекло муниципальные строительные организации и гражданских инженеров с проектировщиками. Специалисты должны определить масштабы повреждения.
  • Губернатор ХМАО Наталья Комарова, вернувшись в Ханты-Мансийск, начала проверять выполнение поручений по трагедии в Нижневартовске.
  • Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил об угрозе дальнейшего обрушения дома, где произошел взрыв.
  • Силовики раскрыли подробности расследования взрыва в доме Нижневартовска. Следователи установили фирму, в которой был заполнен газовый баллон, из-за которого, предположительно, мог произойти взрыв в доме.
  • Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ждет от силовиков ХМАО доклад по уголовному делу о взрыве в доме Нижневартовска.
  • Следователи установили причину взрыва в жилом доме Нижневартовска. Взрыв произошел, когда местный житель пытался установить на газовый баллон горелку.
  • Власти Нижневартовска приступили к расселению жителей дома, где взорвался газ. Жителей намерены расселить в маневренный фонд города.
  • Замминистра МЧС РФ Анатолий Супруновский участвует в разборе завалов дома в Нижневартовске, где взорвался газ. Ближайшие сутки он будет координировать работу оперативных служб в Нижневартовске на месте взрыва в доме на улице Мира.
  • В Нижневартовске подросток остался сиротой после взрыва газа в жилом доме. Во время происшествия мать ребенка погибла. Родители одноклассников мальчика организовали сбор помощи сироте.
  • Власти Нижневартовска окажут помощь школьникам из дома, где произошел взрыв газа. Подростков обеспечат компьютерной техникой, письменными принадлежностями и одеждой.
  • На заправку, которую из-за взрыва газа в Нижневартовске проверяют следователи, поступали жалобы. На сеть заправок газового оборудования «АртСевер», где накануне взрыва газа в пятиэтажке Нижневартовска заправлял баллон один из пострадавших жильцов, ранее поступали жалобы из ОНФ ХМАО.
  • В Нижневартовске жители дома, где взорвался газ, не могут забрать вещи из квартир. В МЧС сообщили, что это делается ради безопасности жителей.
  • Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока заявил, что при разборе завалов дома в Нижневартовске шансов найти выживших почти нет.

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В многоквартирном доме Нижневартовска вечером 4 декабря произошел взрыв. В результате ЧП несколько человек погибли и пять были травмированы. URA.RU приводит главные новости о трагедии на вечер 5 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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