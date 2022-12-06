Замминистра МЧС РФ завершил работу в Нижневартовске, где взорвался газ в жилом доме

07 декабря 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Теперь предстоит провести экспертизу дома Фото: Елена Антипина новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский уже вылетел в Москву из Нижневартовска, но продолжает контролировать работу спасателей с разбором завалов дома, в котором взорвался бытовой газ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Петр Кугуй. «Анатолий Михайлович Супруновский уже убыл в Москву и все вопросы я ему докладываю по восстановлению, жизнеобеспечению граждан, которые через нас проходят. Тесно общаемся с администрацией, тем более, у них штаб продолжает работать» — сказал Кугуй.



Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) начали переселять в маневренный фонд жителей двух наиболее пострадавших от взрыва бытового газа подъездов жилого дома по адресу Мира, 6а. Помещения из маневренного фонда предоставляют жильцам дома, проживающим в третьем и четвертом подъездах, где произошло обрушение конструкций здания.

Заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский уже вылетел в Москву из Нижневартовска, но продолжает контролировать работу спасателей с разбором завалов дома, в котором взорвался бытовой газ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Петр Кугуй. «Анатолий Михайлович Супруновский уже убыл в Москву и все вопросы я ему докладываю по восстановлению, жизнеобеспечению граждан, которые через нас проходят. Тесно общаемся с администрацией, тем более, у них штаб продолжает работать» — сказал Кугуй. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) начали переселять в маневренный фонд жителей двух наиболее пострадавших от взрыва бытового газа подъездов жилого дома по адресу Мира, 6а. Помещения из маневренного фонда предоставляют жильцам дома, проживающим в третьем и четвертом подъездах, где произошло обрушение конструкций здания.