06 декабря 2022

Замминистра МЧС РФ завершил работу в Нижневартовске, где взорвался газ в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь предстоит провести экспертизу дома Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский уже вылетел в Москву из Нижневартовска, но продолжает контролировать работу спасателей с разбором завалов дома, в котором взорвался бытовой газ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Петр Кугуй.

«Анатолий Михайлович Супруновский уже убыл в Москву и все вопросы я ему докладываю по восстановлению, жизнеобеспечению граждан, которые через нас проходят. Тесно общаемся с администрацией, тем более, у них штаб продолжает работать» — сказал Кугуй.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) начали переселять в маневренный фонд жителей двух наиболее пострадавших от взрыва бытового газа подъездов жилого дома по адресу Мира, 6а. Помещения из маневренного фонда предоставляют жильцам дома, проживающим в третьем и четвертом подъездах, где произошло обрушение конструкций здания.

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Заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский уже вылетел в Москву из Нижневартовска, но продолжает контролировать работу спасателей с разбором завалов дома, в котором взорвался бытовой газ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил начальник Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Петр Кугуй. «Анатолий Михайлович Супруновский уже убыл в Москву и все вопросы я ему докладываю по восстановлению, жизнеобеспечению граждан, которые через нас проходят. Тесно общаемся с администрацией, тем более, у них штаб продолжает работать» — сказал Кугуй. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) начали переселять в маневренный фонд жителей двух наиболее пострадавших от взрыва бытового газа подъездов жилого дома по адресу Мира, 6а. Помещения из маневренного фонда предоставляют жильцам дома, проживающим в третьем и четвертом подъездах, где произошло обрушение конструкций здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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