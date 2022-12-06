Пермяк нашел ключи от чужой машины, покатался на ней и сбежал с магнитолой

Житель Перми нашел на улице автомобильный брелок сигнализации, решил найти эту машину и покататься на ней. Подробности истории рассказали в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.
«На парковке у одного из магазинов „Пятерочка“ мужчина нашел брелок. Он определил, какой автомобиль найденный брелок открывает, сел в автомобиль, завел двигатель и поехал кататься по городу. Накатавшись, гражданин оставил угнанный автомобиль в лесном массиве Мотовилихинского района», — сообщили в пресс-службе суда.
Покидая салон угнанной машины, пермяк прихватил с собой магнитолу за три тысячи рублей и аккумулятор за две тысячи рублей. Но, его нашли. Суд признал его виновным в угоне автомобиля и в краже. Угонщику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с установлением испытательного срока два года.
Ранее URA.RU рассказывало, что пьяный пермяк угнал с заправки автомобиль такси. Таксист вышел оплатить бензин, а клиент пересел за руль и уехал.
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