Текслер поздравил челябинского комбата «Ангела» с вручением ордена Мужества

«Ангелу» Юрию Гагарину вручили премию и орден Мужества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинского командира батальона «Апостол» — «Ангела» Юрия Гагарина с вручением ордена Мужества и присвоении премии «Человек года» в номинации «#МыВместе». Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Поздравляю нашего земляка Юрия Гагарина, командира батальона „Апостол“, с заслуженными наградами! Сегодня Сергей Владиленович Кириенко вручил Юрию премию »#МыВместе« в специальной номинации „Человек года“, а также присвоенный ранее орден Мужества», — отметили в пресс-службе губернатора.

«Ангел» участвует в спецоперации добровольцем уже восьмой месяц. Во время взятия Мариуполя он спас 367 детей. По словам комбата, националисты использовали мирное население города, как живые щиты, прятались в жилых зданиях целыми подразделениями. Во время недавнего отпуска в Челябинске он встретился с Текслером.

Гагарин также вошел в состав сопредседателей штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области. URA.RU также поздравляет «Ангела» с высокой наградой.