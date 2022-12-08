Тюменских чиновников переманивают на работу в правительство ЯНАО

Институт управления правительства ЯНАО ищет в Тюмени топ-чиновника для работы в правительстве автономного округа, предлагая соискателю зарплату до 300 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена на портале «Работа в России». Сотрудник требуется на должность первого заместителя директора департамента соцзащиты.
«Вакансия первого заместителя директора департамента социальной защиты населения ЯНАО. Заработная плата — от 150 до 300 тысяч рублей. Стаж государственной гражданской службы не менее четырех лет», — говорится в вакансии, размещенной в тюменском сегменте портала «Работа в России».
Трудиться предстоит в Салехарде. В случае переезда чиновнику из Тюмени предоставят квартиру и автомобиль. Чтобы получить эти блага и вышеназванную зарплату, сотрудник также должен иметь не менее пяти лет опыта практической работы в сфере соцобслуживания, иметь навыки проектного управления, уметь общаться с прессой и вести официальные социальные сети.
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Институт управления правительства ЯНАО ищет в Тюмени топ-чиновника для работы в правительстве автономного округа, предлагая соискателю зарплату до 300 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена на портале «Работа в России». Сотрудник требуется на должность первого заместителя директора департамента соцзащиты. «Вакансия первого заместителя директора департамента социальной защиты населения ЯНАО. Заработная плата — от 150 до 300 тысяч рублей. Стаж государственной гражданской службы не менее четырех лет», — говорится в вакансии, размещенной в тюменском сегменте портала «Работа в России». Трудиться предстоит в Салехарде. В случае переезда чиновнику из Тюмени предоставят квартиру и автомобиль. Чтобы получить эти блага и вышеназванную зарплату, сотрудник также должен иметь не менее пяти лет опыта практической работы в сфере соцобслуживания, иметь навыки проектного управления, уметь общаться с прессой и вести официальные социальные сети. Как ранее писало URA.RU, власти ЯНАО полгода не объявляли конкурс на позицию замдиректора департамента соцзащиты. Это было связано с проведением масштабной реорганизации структуры.