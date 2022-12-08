Жители пермской глубинки остались без автобусов

Перевозчик регулярно не выпускал автобусы на маршрут, отмечают депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Керчевский в Пермском крае не могут выехать из поселка из-за перевозчика. О проблеме говорится в обращении депутатов думы Соликамского городского округа в адрес регионального минтранспорта. Оно опубликовано на сайте представительного органа. Народные избранники отмечают, что речь идет о маршруте Соликамск-Керчевский, который обслуживает ООО «Дизель». В последние месяцы компания не раз оставляла поселок без рейсовых автобусов, хотя должна совершать перевозки два раза в день.

«За период с августа 2022 года по настоящее время неоднократно фиксировалось нарушение перевозчиком расписания, а именно, невыход автобусов в рейс. В последнее время случаи невыхода автобусов в рейс по указанному маршруту участились. Так с 10 по 16 ноября рейсов по данному маршруту не было совсем. В другие дни осуществлялись утренние либо вечерние рейсы. В связи с чем жители не могут выехать из своих населенных пунктов», — говорится в обращении.

Депутаты обращают внимание краевых властей, что от перевозок по межмуниципальным маршрутам «зависит мобильность и качество жизни местного населения» и просят взять ситуацию на контроль. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края отметили, что предоставят комментарий позже. В компании «Дизель» не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.

ООО «Дизель» не раз оказывалось в центре внимания СМИ. Так, зимой 2017 года водитель автобуса данной компании высадил ребенка в лесном массиве. В 2022 году кондуктор перевозчика уселась на колени пассажирки и пыталась выгнать ее из салона. После этого ООО «Дизель» уволило данного работника.