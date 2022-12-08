08 декабря 2022

В пермском городе увековечили память героев СВО. Фото

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, похороны, военная форма
К мемориалам принесли цветы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В школах Лысьвы Пермского края торжественно открыли памятные доски местным жителям, погибшим в ходе спецоперации РФ на территории Украины. Об этом сообщили в мэрии города.

«Почтить память героев в День Героев Отечества собрались родные, педагоги, представители администрации, военкомата, ветераны боевых действий и школьники», — говорится на странице администрации Лысьвенского округа в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Никиты Федосеева, дети должны, заходя школы помнить о людях, которые отдали жизнь «за то, чтобы у нас над головами было мирное небо».

Памятные доски были установлены гвардии лейтенанту Михаилу Кутявину, сержанту Виталию Габтуллину, рядовым Ивану Колмогорову, Дмитрию Хохрякову и Ивану Кишмерешкину. Все они награждены орденами Мужества посмертно. Спецоперацию Россия проводит с конца февраля. Ее основная задача — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

Лица и имена погибших дети будут видеть при входе в школы

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В школах Лысьвы Пермского края торжественно открыли памятные доски местным жителям, погибшим в ходе спецоперации РФ на территории Украины. Об этом сообщили в мэрии города. «Почтить память героев в День Героев Отечества собрались родные, педагоги, представители администрации, военкомата, ветераны боевых действий и школьники», — говорится на странице администрации Лысьвенского округа в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Никиты Федосеева, дети должны, заходя школы помнить о людях, которые отдали жизнь «за то, чтобы у нас над головами было мирное небо». Памятные доски были установлены гвардии лейтенанту Михаилу Кутявину, сержанту Виталию Габтуллину, рядовым Ивану Колмогорову, Дмитрию Хохрякову и Ивану Кишмерешкину. Все они награждены орденами Мужества посмертно. Спецоперацию Россия проводит с конца февраля. Ее основная задача — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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