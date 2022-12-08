К мемориалам принесли цветы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В школах Лысьвы Пермского края торжественно открыли памятные доски местным жителям, погибшим в ходе спецоперации РФ на территории Украины. Об этом сообщили в мэрии города.

«Почтить память героев в День Героев Отечества собрались родные, педагоги, представители администрации, военкомата, ветераны боевых действий и школьники», — говорится на странице администрации Лысьвенского округа в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Никиты Федосеева, дети должны, заходя школы помнить о людях, которые отдали жизнь «за то, чтобы у нас над головами было мирное небо».

Памятные доски были установлены гвардии лейтенанту Михаилу Кутявину, сержанту Виталию Габтуллину, рядовым Ивану Колмогорову, Дмитрию Хохрякову и Ивану Кишмерешкину. Все они награждены орденами Мужества посмертно. Спецоперацию Россия проводит с конца февраля. Ее основная задача — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.