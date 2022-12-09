09 декабря 2022

Пожар повредил популярное стритфуд-кафе в Магнитогорске. Фото

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Пепелище. Сгоревшее летнее кафе. Екатеринбург, пепелище, угли
Пожар случился ночью Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь на субботу произошел пожар в популярном стритфуд-кафе «Дядя Денер» на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ленинградской. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, сигнал о возгорании поступил в 05:20.

«Горел павильон. Сотрудникам Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона удалось в кратчайший срок локализовать пожар и ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

На тушении пожара работали две автоцистерны и восемь человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Магнитогорске произошел взрыв газового оборудования автомобиля. В результате произошло частичное обрушение гаража, загорелся дом. Никто не пострадал.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь на субботу произошел пожар в популярном стритфуд-кафе «Дядя Денер» на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ленинградской. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, сигнал о возгорании поступил в 05:20. «Горел павильон. Сотрудникам Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона удалось в кратчайший срок локализовать пожар и ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. На тушении пожара работали две автоцистерны и восемь человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются. Ранее в Магнитогорске произошел взрыв газового оборудования автомобиля. В результате произошло частичное обрушение гаража, загорелся дом. Никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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