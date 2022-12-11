Семьям мобилизованных челябинцев компенсируют плату за обучение

Плата за обучение компенсируется в размере до 100% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинской области семьям мобилизованных компенсируют плату за обучение. Как следует из текста постановления за подписью губернатора региона Алексея Текслера, деньги выплатят на счет заявителя.

«Утвердить порядок предоставления денежной компенсации расходов на оплату обучения обучающихся с государственных и частных образовательных организациях. Место их нахождения Челябинская область», — сообщается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Компенсации предоставляются жителям области в возрасте до 24 лет. Деньги могут получить как сами обучающиеся, так и их родители. Документы следует подавать по месту учебы в государственный колледж или техникум, в случае с частными образовательными организациями — в региональное министерство образования. Если стороной договора об обучении является сам военнослужащий, то за него заявление должен написать родственник.

Как URA.RU сообщили в пресс-службе минобра, денежную компенсацию стоимости обучения предоставят в размере до 100% от стоимости, установленной договором об оказании платных образовательных услуг, но не более 70 050 рублей за учебный год. Средства перечислят в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Призванных граждан направляют для участия в спецоперации РФ на Украине.