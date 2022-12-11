Пермский завод «Красный Октябрь» начал реформу перед запуском нового проекта

12 декабря 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Запустить новое производство «Красный Октябрь» рассчитывает в 2023 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU Пермский завод «Красный Октябрь» (ООО) создает сразу несколько дочерних компаний перед запуском инвестиционного проекта. Так, в конце ноября, согласно СБИС, зарегистрировано ООО «КО Тимберпро». Большая часть юрлица (99%) принадлежит «Красному Октябрю, владельцем еще 1% значится генеральный директор данной компании Николай Подкин. Новость по теме Пермским заводам дадут миллиарды на новые производства Гендиректор «Красного Октября», председатель некоммерческого партнерства «Лесопромышленники Прикамья» Александр Суслопаров пояснил URA.RU, что готовится новая структура группы компаний с учетом запуска инвестпроректа. «Сейчас у нас в процессе организации еще одно юрлицо, ООО „КО Автотранс“. Автотранспортное предприятие займется перевозками древесины и лесопромышленной продукции. Регистрация двух указанных юрлиц связана реорганизацией работы группы „Красный октябрь“. Пока оба юрлица находятся в „спящем режиме“, они не ведут никакой финансовой и иной деятельности», — сказал Суслопаров. URA.RU рассказывало, что «Красный Октябрь» планирует запуск инвестпроекта по производству лущеного шпона лиственных пород в объеме до 60 тыс. кубометров в год. Проекту присвоен статус приоритетного, ранее он получил положительное заключение негосударственной экспертизы. По словам Суслопарова, официальный запуск производства намечен на конец лета—начало осени 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский завод «Красный Октябрь» (ООО) создает сразу несколько дочерних компаний перед запуском инвестиционного проекта. Так, в конце ноября, согласно СБИС, зарегистрировано ООО «КО Тимберпро». Большая часть юрлица (99%) принадлежит «Красному Октябрю, владельцем еще 1% значится генеральный директор данной компании Николай Подкин. Гендиректор «Красного Октября», председатель некоммерческого партнерства «Лесопромышленники Прикамья» Александр Суслопаров пояснил URA.RU, что готовится новая структура группы компаний с учетом запуска инвестпроректа. «Сейчас у нас в процессе организации еще одно юрлицо, ООО „КО Автотранс“. Автотранспортное предприятие займется перевозками древесины и лесопромышленной продукции. Регистрация двух указанных юрлиц связана реорганизацией работы группы „Красный октябрь“. Пока оба юрлица находятся в „спящем режиме“, они не ведут никакой финансовой и иной деятельности», — сказал Суслопаров. URA.RU рассказывало, что «Красный Октябрь» планирует запуск инвестпроекта по производству лущеного шпона лиственных пород в объеме до 60 тыс. кубометров в год. Проекту присвоен статус приоритетного, ранее он получил положительное заключение негосударственной экспертизы. По словам Суслопарова, официальный запуск производства намечен на конец лета—начало осени 2023 года.