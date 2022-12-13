Пенсионер из Озерска потерял миллион рублей на продаже скворечника

Мужчина хотел продать на «Авито» скворечник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске 53-летний мужчина потерял почти миллион рублей при продаже собственноручно сделанного деревянного скворечника на популярном сайте объявлений. Об этом сообщили в полиции города.

«Озерчанин опубликовал на „Авито“ объявление о продаже скворечника, после чего на предложение откликнулась женщина, явно заинтересовавшаяся товаром. Для оплаты покупательница попросила назвать все реквизиты карты: номер, срок действия, а также CVV- код с обратной стороны, но деньги на счет пенсионеру не поступали, поэтому злоумышленница сказала, что для зачисления средств необходимо назвать пароль из сообщения, так как произошла техническая ошибка», — говорится в сообщении паблика «Полиция Озерска» в соцсети ВКонтакте.

В полиции добавили, что после выполнения всех указаний с карты мужчины начались списания денежных средств. Он заблокировал ее, однако к тому моменту мошенники похитили свыше 891 тысячи рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления и установление личности злоумышленников», — добавили в ведомстве.

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