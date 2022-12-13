В Минстрое придумали, куда переселить россиян из аварийного жилья

«Известия»: в РФ готовятся переселять граждан из аварийного жилья в арендные дома

14 декабря 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

В РФ готовятся переселять граждан из аварийного жилья в арендные дома, сообщают «Известия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России готовятся переселять граждан из аварийного жилья в арендные дома на льготных условиях с правом выкупа. Такую программу в соответствии с проектом плана мероприятий строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года должны разработать Минстрой, региональные власти и Фонд развития территорий. «В России могут начать переселять людей из аварийного жилья в арендные дома. Квартиры будут сдавать на льготных условиях с правом выкупа», — сообщают «Известия», ссылаясь на проект-плана. Согласно документу, разработать такую программу планируют до 2030 года. Также сообщается, что предусмотрена возможность получить новое жилье «взамен аварийного с условием доплаты разницы в стоимости между ними в рассрочку (сроком на 15 лет)», — пишет газета. Согласно проекту плана, такую меру необходимо разработать к 2025 году. Как пишет издание, в Минстрое сообщили, что данная инициатива на стадии обсуждения. «Если ее примут, она станет опцией в дополнение к существующим, которую переселенцы смогут выбрать по желанию, например для расширения своей жилплощади». Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ до конца 2022 года планируют внести законопроект, предполагающий запрет на неодновременное расселение аварийных домов и устанавливающий обязательные сроки для этого. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России готовятся переселять граждан из аварийного жилья в арендные дома на льготных условиях с правом выкупа. Такую программу в соответствии с проектом плана мероприятий строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года должны разработать Минстрой, региональные власти и Фонд развития территорий. «В России могут начать переселять людей из аварийного жилья в арендные дома. Квартиры будут сдавать на льготных условиях с правом выкупа», — сообщают «Известия», ссылаясь на проект-плана. Согласно документу, разработать такую программу планируют до 2030 года. Также сообщается, что предусмотрена возможность получить новое жилье «взамен аварийного с условием доплаты разницы в стоимости между ними в рассрочку (сроком на 15 лет)», — пишет газета. Согласно проекту плана, такую меру необходимо разработать к 2025 году. Как пишет издание, в Минстрое сообщили, что данная инициатива на стадии обсуждения. «Если ее примут, она станет опцией в дополнение к существующим, которую переселенцы смогут выбрать по желанию, например для расширения своей жилплощади». Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ до конца 2022 года планируют внести законопроект, предполагающий запрет на неодновременное расселение аварийных домов и устанавливающий обязательные сроки для этого. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.