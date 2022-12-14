Мотыль вывозился из терминала Кольцово
Порядка девяти тонн охлажденного корма для рыб (червей) было вывезено из Екатеринбурга с 4 по 13 декабря. По информации Россельхознадзора, черви прибыли в столицу Среднего Урала из соседней Челябинской области.
«За период 04-13 декабря текущего года через международный аэропорт „Кольцово“ из Челябинской области в различные регионы РФ вывезено 126 партий охлажденных кормов для рыб местного производства весом 8619 кг», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области.
По информации надзорного ведомства, все партии кормов были проверены. По итогам данных проверок не выявили никаких нарушений.
Все партии червей были проверены сотрудниками ведомства
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