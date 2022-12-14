В Кремле прокомментировали подготовку Европы к войне

Песков: Кремль не будет комментировать информацию о планах Европы начать войну
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первая совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны ЦВО на площади 1905 года. Екатеринбург, военная техника, техника, площадь 1905года, репетиция парада
Европа хочет войны с Россией, считает депутат Фото:

В Кремле не готовы комментировать заявления депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что страны Европы развернули крупномасштабную подготовку к войне с Россией. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Я не пресс-секретарь депутата Гурулева и оставлю это без комментариев», — заявил Песков.

Ранее Гурулев сообщил, что вскоре немцы, итальянцы, французы, а также испанцы с португальцами «заявят о готовности начать войну против России». По мнению депутата, европейские страны выступят в качестве инструмента Североатлантического альянса.

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В Кремле не готовы комментировать заявления депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что страны Европы развернули крупномасштабную подготовку к войне с Россией. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Я не пресс-секретарь депутата Гурулева и оставлю это без комментариев», — заявил Песков. Ранее Гурулев сообщил, что вскоре немцы, итальянцы, французы, а также испанцы с португальцами «заявят о готовности начать войну против России». По мнению депутата, европейские страны выступят в качестве инструмента Североатлантического альянса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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