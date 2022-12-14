В Кремле прокомментировали подготовку Европы к войне

Европа хочет войны с Россией, считает депутат
В Кремле не готовы комментировать заявления депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что страны Европы развернули крупномасштабную подготовку к войне с Россией. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Я не пресс-секретарь депутата Гурулева и оставлю это без комментариев», — заявил Песков.
Ранее Гурулев сообщил, что вскоре немцы, итальянцы, французы, а также испанцы с португальцами «заявят о готовности начать войну против России». По мнению депутата, европейские страны выступят в качестве инструмента Североатлантического альянса.
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