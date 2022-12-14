Чиновники из Верхнего Уфалея попали под уголовное дело

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиновники из Верхнего Уфалея (Челябинская область) стали фигурантами уголовного дела из-за отсутствия горячей воды в одном из домов города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, им вменяют халатность при исполнении своих служебных обязанностей.

«Вследствие недобросовестного отношения к исполнению своих обязанностей с начала отопительного сезона текущего года в одном из жилых домов нет горячего водоснабжения. В квартире местной жительницы температурный режим не соответствует нормативному», — сообщили URA.RU в СКР по области.

В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также виновные лица. Приняты меры по восстановлению температурного режима в квартире.

Ранее в мэрии Верхнего Уфалея прошли обыски с изъятием документов и допросом сотрудников. Поводом стала жалоба от сироты председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Мужчина пояснил, что вынужден жить в аварийном доме, который давно должен быть снесен.