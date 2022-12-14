14 декабря 2022

Чиновники из Верхнего Уфалея попали под уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего Фото:

Чиновники из Верхнего Уфалея (Челябинская область) стали фигурантами уголовного дела из-за отсутствия горячей воды в одном из домов города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, им вменяют халатность при исполнении своих служебных обязанностей.

«Вследствие недобросовестного отношения к исполнению своих обязанностей с начала отопительного сезона текущего года в одном из жилых домов нет горячего водоснабжения. В квартире местной жительницы температурный режим не соответствует нормативному», — сообщили URA.RU в СКР по области.

В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также виновные лица. Приняты меры по восстановлению температурного режима в квартире.

Ранее в мэрии Верхнего Уфалея прошли обыски с изъятием документов и допросом сотрудников. Поводом стала жалоба от сироты председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Мужчина пояснил, что вынужден жить в аварийном доме, который давно должен быть снесен.

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Чиновники из Верхнего Уфалея (Челябинская область) стали фигурантами уголовного дела из-за отсутствия горячей воды в одном из домов города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, им вменяют халатность при исполнении своих служебных обязанностей. «Вследствие недобросовестного отношения к исполнению своих обязанностей с начала отопительного сезона текущего года в одном из жилых домов нет горячего водоснабжения. В квартире местной жительницы температурный режим не соответствует нормативному», — сообщили URA.RU в СКР по области. В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также виновные лица. Приняты меры по восстановлению температурного режима в квартире. Ранее в мэрии Верхнего Уфалея прошли обыски с изъятием документов и допросом сотрудников. Поводом стала жалоба от сироты председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Мужчина пояснил, что вынужден жить в аварийном доме, который давно должен быть снесен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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