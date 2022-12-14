14 декабря 2022

Власти Нижневартовска отказались от новогодних корпоративов

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, елка, праздник, чиновник, новогодние украшения, новый год, руки, новогодние каникулы
Власти Нижневартовска отказались от проведения корпоративов на Новый год Фото:

В администрации и думе Нижневартовска (ХМАО) решили отказаться от проведения новогодних корпоративов. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что в этом году отказались от традиционного приема главы города.

«В этом году принято решение не проводить традиционный новогодний прием главы города. Он обычно проходил в конце года во Дворце искусств с участием общественности», — сообщили в пресс-службе.

В аппарате думы города корреспонденту агентства также подтвердили, что никаких корпоративов не планируется, но их и раньше не было. «Были символические поздравления. На последнем в этом году заседании, скорее всего, председатель думы поздравит присутствующих с наступающим, и на этом все», — уточнили в аппарате думы.

В этом году максимальное внимание планируют уделить детям военнослужащих. По инициативе главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко планируется провести акцию «Открытка желаний» для детей из семей льготной категории.

Ранее URA.RU сообщало о предложении мэра Советского района Евгения Буренкова отказаться от проведения новогодних корпоративов. Об этом он объявил на аппаратном совещании с руководителями органов и структурных подразделений администрации.

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В администрации и думе Нижневартовска (ХМАО) решили отказаться от проведения новогодних корпоративов. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что в этом году отказались от традиционного приема главы города. «В этом году принято решение не проводить традиционный новогодний прием главы города. Он обычно проходил в конце года во Дворце искусств с участием общественности», — сообщили в пресс-службе. В аппарате думы города корреспонденту агентства также подтвердили, что никаких корпоративов не планируется, но их и раньше не было. «Были символические поздравления. На последнем в этом году заседании, скорее всего, председатель думы поздравит присутствующих с наступающим, и на этом все», — уточнили в аппарате думы. В этом году максимальное внимание планируют уделить детям военнослужащих. По инициативе главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко планируется провести акцию «Открытка желаний» для детей из семей льготной категории. Ранее URA.RU сообщало о предложении мэра Советского района Евгения Буренкова отказаться от проведения новогодних корпоративов. Об этом он объявил на аппаратном совещании с руководителями органов и структурных подразделений администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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