Власти Нижневартовска отказались от новогодних корпоративов

15 декабря 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Власти Нижневартовска отказались от проведения корпоративов на Новый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации и думе Нижневартовска (ХМАО) решили отказаться от проведения новогодних корпоративов. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что в этом году отказались от традиционного приема главы города. «В этом году принято решение не проводить традиционный новогодний прием главы города. Он обычно проходил в конце года во Дворце искусств с участием общественности», — сообщили в пресс-службе. В аппарате думы города корреспонденту агентства также подтвердили, что никаких корпоративов не планируется, но их и раньше не было. «Были символические поздравления. На последнем в этом году заседании, скорее всего, председатель думы поздравит присутствующих с наступающим, и на этом все», — уточнили в аппарате думы. В этом году максимальное внимание планируют уделить детям военнослужащих. По инициативе главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко планируется провести акцию «Открытка желаний» для детей из семей льготной категории. Ранее URA.RU сообщало о предложении мэра Советского района Евгения Буренкова отказаться от проведения новогодних корпоративов. Об этом он объявил на аппаратном совещании с руководителями органов и структурных подразделений администрации.

В администрации и думе Нижневартовска (ХМАО) решили отказаться от проведения новогодних корпоративов. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что в этом году отказались от традиционного приема главы города. «В этом году принято решение не проводить традиционный новогодний прием главы города. Он обычно проходил в конце года во Дворце искусств с участием общественности», — сообщили в пресс-службе. В аппарате думы города корреспонденту агентства также подтвердили, что никаких корпоративов не планируется, но их и раньше не было. «Были символические поздравления. На последнем в этом году заседании, скорее всего, председатель думы поздравит присутствующих с наступающим, и на этом все», — уточнили в аппарате думы. В этом году максимальное внимание планируют уделить детям военнослужащих. По инициативе главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко планируется провести акцию «Открытка желаний» для детей из семей льготной категории. Ранее URA.RU сообщало о предложении мэра Советского района Евгения Буренкова отказаться от проведения новогодних корпоративов. Об этом он объявил на аппаратном совещании с руководителями органов и структурных подразделений администрации.