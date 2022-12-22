Захарова высмеяла «новый флаг Украины». Фото

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова поздравила Украину с новым флагом Фото:

Украинский постпред при ООН Сергей Кислица опубликовал в Twitter «новый флаг Украины». Он представляет собой аналог американского флага, только в желто-синих цветах. На это иронично отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!» — написала она в своем telegram-канале.

Ранее в Конгрессе США назвали Украину американским штатом. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично отреагировала на отношения между Украиной и Соединенными Штатами. Она также задалась вопросом, какое место в истории Америки занимает президент Украины Владимир Зеленский.

Постпред Украины при ООН представил новый флаг Украины
Фото:

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Украинский постпред при ООН Сергей Кислица опубликовал в Twitter «новый флаг Украины». Он представляет собой аналог американского флага, только в желто-синих цветах. На это иронично отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. «То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!» — написала она в своем telegram-канале. Ранее в Конгрессе США назвали Украину американским штатом. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично отреагировала на отношения между Украиной и Соединенными Штатами. Она также задалась вопросом, какое место в истории Америки занимает президент Украины Владимир Зеленский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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