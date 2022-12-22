Мария Захарова поздравила Украину с новым флагом
Украинский постпред при ООН Сергей Кислица опубликовал в Twitter «новый флаг Украины». Он представляет собой аналог американского флага, только в желто-синих цветах. На это иронично отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!» —
Ранее в Конгрессе США назвали Украину американским штатом. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично отреагировала на отношения между Украиной и Соединенными Штатами. Она также задалась вопросом, какое место в истории Америки занимает президент Украины Владимир Зеленский.
Постпред Украины при ООН представил новый флаг Украины
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