Захарова высмеяла «новый флаг Украины». Фото

22 декабря 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Мария Захарова поздравила Украину с новым флагом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинский постпред при ООН Сергей Кислица опубликовал в Twitter «новый флаг Украины». Он представляет собой аналог американского флага, только в желто-синих цветах. На это иронично отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. «То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!» — написала она в своем telegram-канале. Ранее в Конгрессе США назвали Украину американским штатом. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично отреагировала на отношения между Украиной и Соединенными Штатами. Она также задалась вопросом, какое место в истории Америки занимает президент Украины Владимир Зеленский. Постпред Украины при ООН представил новый флаг Украины Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Украинский постпред при ООН Сергей Кислица опубликовал в Twitter «новый флаг Украины». Он представляет собой аналог американского флага, только в желто-синих цветах. На это иронично отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. «То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!» — написала она в своем telegram-канале. Ранее в Конгрессе США назвали Украину американским штатом. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин иронично отреагировала на отношения между Украиной и Соединенными Штатами. Она также задалась вопросом, какое место в истории Америки занимает президент Украины Владимир Зеленский.