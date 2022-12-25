Тату-мастер пообщался с военнослужащими медбата и рембата на спецоперации Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Известный екатеринбургский тату-мастер Василий Суворов отправился к участникам спецоперации, ему удалось пообщаться с военнослужащими. Детали поездки мужчина рассказал корреспонденту URA.RU.

«Шестого декабря мы отправились с помощью на фронт в Запорожье и Лисичанск, удалось побывать в медбате и рембате. Военнослужащим передали спальные мешки, термобелье, медикаменты и продукты питания. Солдаты очень ценят, когда к ним проявляют внимание, многие стеснялись, когда я говорил им слова благодарности», — поделился Василий Суворов в беседе с корреспондентом агентства.

Тату-мастер отметил отношение командира медицинского батальона к своей работе. «Там работают без выходных, я спросил у комбата, почему в отпуск не пойдешь, в ответ: „А этих 150 человек на кого оставлю? Я одних их оставлю?“ Несмотря на то, что человек не видел своих родных с 2014 года», — добавил мужчина.

Василий Суворов отправит военнослужащим продукты для новогоднего стола. Также он приобрел автомобиль участникам СВО, которая скоро прибудет на фронт.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский пиарщик, уехавший на фронт раскрыл, где воюет. Мужчина сражается на линии Сватово — Кременная.