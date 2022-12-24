Жители ХМАО возмутились из-за детей, которые взрывают петарды

Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на детей, которые бросали петарды в сторону прохожих. Пост опубликован в telegram-канале «Это Юганск, детка».
«Прошу поговорить с детьми на счет пиротехники и последствий! Брали и бросали в людей петарды! И начали агрессировать в сторону старших», — написал анонимный автор.
Пользователь Наталия в комментариях поделилась, что тоже была в такой ситуации. «Они специально ждали прохожих, чтобы бросить под ноги петарду, и нагло ржали, когда человек пугался. Понимают уже, что ничего им не будет, грубят, оговариваются», — написала она. Пользователь Инна добавила, что родители вряд ли будут беседовать с детьми. «Чаще всего они покупают петарды сами», — отметила она.
Ранее сообщалось, что в Сургуте на улице Генерала Иванова злоумышленник бросил с балкона петарду в человека, который стоял возле подъезда. Из-за разрыва «снаряда» сработали сигнализации припаркованных рядом автомобилей.
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